L'attrice turca Demet Ozdemir, protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogni al fianco di Can Yaman, è arrivata in Italia qualche ora fa. Stando a quanto rilevato da Fanpage, la ragazza sarebbe atterrata a Milano per essere ospite di Verissimo, la storica trasmissione Mediaset condotta da Silvia Toffanin.

Can Yaman a Verissimo, Demet seguirà le sue orme?

Consapevole dell'affetto che il pubblico italiano nutre nei confronti dei protagonisti di DayDreamer, Mediaset ha ben pensato di ospitare Can Yaman nella tv italiana. Nelle scorse settimane, infatti, l'attore è stato presente sia a C'è posta per te che a Verissimo.

L'amore dei fan verso i due attori ha convinto Mediaset a trasmettere la soap opera turca anche in autunno, con la messa in onda della fiction durante il weekend.

Nelle ultime ore anche Demet sarebbe arrivata in Italia per essere ospite di Verissimo e seguire così le orme di Yaman. L'intervista cui l'attore turco si è sottoposto a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin andrà in onda sabato 10 ottobre: in genere Can non ama parlare della propria vita privata, molti si chiedono se abbia fatto un eccezione in questo caso facendo qualche particolare rivelazione in segno di affetto verso il pubblico italiano che aveva già imparato a conoscerlo ed apprezzarlo grazie a Bitter Sweet, fiction andata in onda la scorsa estate su Canale 5.

La protagonista di DayDreamer arriva in Italia, i fan dimostrano il loro affetto su Twitter

La fiction che vede come protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman, rispettivamente nei panni di Sanem Aydin e Can Divit, è molto apprezzata dal pubblico italiano, ecco che gli amanti di DayDreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda su Canale 5 durante il weekend, non hanno impiegato molto tempo a scoprire che anche Demet Ozdemir era arrivata in Italia.

Fin da subito, i fan italiani hanno creato un hashtag su Twitter che ha raggiunto le posizioni più alte dei trend topic della giornata, ovvero ' #BenvenutaInItaliaDemet ', per dimostrare tutto il loro affetto nei confronti dell'attrice turca.

Oltre a dirsi felici ed elettrizzati per l'arrivo di Demet in Italia, gli amati di DayDreamer si sono chiesti se effettivamente Ozdemir sarà ospite in qualche programma della tv italiana.

E' ancora presto per dirlo anche perchè non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da nessuna delle parti in causa: staremo a vedere, di certo Can Yaman e Demet Ozdemir stanno continuando a tessere un rapporto sempre più indissolubile con i fan italiani.