Domenica 11 ottobre, nel salotto di Live - Non è la d'Urso in onda su Canale 5, è andato in scena un accesso confronto tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e l'influencer Franceska Pepe in merito ad un presunto flirt tra i due. Sgarbi ha raccontato di essersi appartato in bagno con lei durante una mostra, mentre l'ex gieffina ha negato di aver avuto un contatto intimo con lui: "Non ci siamo neanche baciati". Pronta la replica del sindaco di Sutri: "Ti ho baciato e mi hai anche toccato le parti intime".

L'incontro tra Sgarbi e l'ex modella

In puntata il deputato ha spiegato di aver notato Franceska Pepe in una delle sue mostre a Sanremo: "Mi si presentò una donna molto bella".

Stando al suo racconto, i due si sarebbero nascosti dietro ad alcuni quadri, intrattenendosi insieme fino alle sei della mattina successiva. Franceska Pepe, che nel corso del GF Vip di cui è stata concorrente quest'anno ha rivelato a Tommaso Zorzi che il presunto fidanzamento con Sgarbi era "una cosa montata ad hoc", è stata così invitata in puntata dalla D'Urso a confermare o meno le affermazioni di Sgarbi: "Non credo si possa dire che abbiamo avuto una storia" ha esordito la bella Franceska aggiungendo che a quella mostra lui l'aveva soltanto invitata a presenziare insieme, niente di più.

Tra i due in studio è così scoppiata un'animata discussione e ad un certo punto il critico d'arte ha sbottato, accusandola di aver preso parte al Grande Fratello soltanto grazie al Gossip che la ritrae come una delle sue ex.

Le accuse del critico d'arte nei confronti della showgirl

Dopo che Franceska Pepe ha negato più volte di aver avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, lui infuriato, ha precisato di esser stato nella toilette con lei per almeno 15 minuti e stando alle sue parole, ci sarebbe anche un testimone. "Sei stata insieme a me sette ore e quello che è accaduto lo sappiamo solo io e te", ha inveito il sindaco di Sutri contro l'ex gieffina.

La risposta della ragazza è stata una totale provocazione: "Sei arrabbiato perché non siamo mai andati oltre". A questa affermazione, il deputato ha replicato di non averle mai chiesto nulla e ribadito che la sua partecipazione al Grande Fratello sarebbe dovuta soltanto a quell'episodio.

"Ma hai tante fans sfegatate, vai da loro no?", Sgarbi: "Ma vai tu dai tuoi.

Io non ti voglio!". Insomma un botta e risposta davvero agguerrito, durante il quale Franceska Pepe ha sottolineato più volte che tra lei e il critico d'arte ci sarebbe stata soltanto "un'amicizia di sguardi".

L'intervento di Flavia Vento

L'opinionista del reality show, Flavia Vento, si è poi scagliata in difesa di Vittorio Sgarbi: "Tu hai dichiarato di essere fidanzata con lui, ora che sei andata al Grande Fratello lo neghi". E in quel momento, l'influencer ha confermato di averlo fatto soltanto per prendere parte al reality, aggiungendo: "E allora?". Il sindaco di Sutri ha chiosato: "Io non ho fatto altro che dire la verità. Ci sono i testimoni: almeno cinque persone che bussavano alla porta".