L'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno prosegue nel weekend di Canale 5 e gli spoiler delle nuove puntate che presto andranno in onda rivelano che ci saranno degli importanti colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem che, ancora una volta, si troveranno ad affrontare un evento a dir poco tragico. Il giovane Divit sarà vittima di un terribile incidente stradale che lo costringerà a dover restare in ospedale per molto tempo. E dopo una lunga degenza in coma, Can si sveglierà ma non ricorderà più nulla.

DayDreamer, spoiler puntate turche

Nel dettaglio, Can farà questo incidente mentre guida la sua auto assieme alla sua amata Sanem e, solo poco prima, i due avevano progettato di fare un viaggio insieme in giro per il mondo.

Purtroppo l'impatto sarà molto violento al punto che, dopo essere stato trasportato con urgenza in ospedale, resterà in coma per svariate settimane.

Un periodo decisamente doloroso per Sanem che non perderà mai la speranza e continuerà a restare al fianco del suo amato. Aydin gli leggerà il suo libro preferito e spererà con tutta se stessa che la situazione possa migliorare. E il miracolo avverrà, visto che Can si risveglierà dal coma ma nulla sarà più come prima.

Can fa un incidente e perde la memoria

Al suo risveglio, infatti, il fotografo si renderà conto di non ricordare assolutamente niente degli ultimi due anni di vita, ossia quelli che ha vissuto al fianco di Sanem. Can perderà completamente il ricordo della ragazza e questa cosa non potrà non farla star male.

I ricordi del giovane Divit sono fermi alla famosa festa per i quarant'anni dell'azienda, celebrata in una delle prime puntate della soap opera.

Un duro colpo anche per lo stesso Can che apparirà fortemente arrabbiato con il mondo, dispiaciuto e al tempo stesso disorientato. Gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Sanem continuerà ad essere al suo fianco e farà il possibile per fargli ritornare la memoria.

Sanem decide di chiudere con Can: gli spoiler di DayDreamer

La ragazza tornerà a vestirsi come prima, riaprirà di nuovo l'agenzia e proverà in tutti i modi a far sì che Can si ricordi di lei e dei bei momenti che hanno vissuto insieme. Purtroppo, però, l'esito di questa sfida sarà negativo perché Divit non ricorderà nulla del suo recente passato: Sanem per lui sarà una sconosciuta.

E sarà a quel punto che la giovane Aydin prenderà una drastica decisione: si allontanerà definitivamente da Can e si licenziare dall'agenzia pubblicitaria. Per la ragazza, infatti, ormai non ha più senso continuare a stressare il fotografo con la speranza che possa ricordarsi di lei e così sarà costretta a chiudere la loro storia d'amore.