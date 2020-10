La vita privata di Stefano De Martino torna al centro dell'attenzione del Gossip: il numero di Chi che è uscito mercoledì 7 ottobre, infatti, smentisce il pettegolezzo che era circolato nei giorni scorsi su un riavvicinamento in corso tra il napoletano e una sua famosa ex. Il giornale diretto da Signorini, dunque, sostiene che Gilda Ambrosio non sia tornata tra le braccia del conduttore, anche perché risulterebbe ufficialmente fidanzata con un altro uomo da più di un anno.

Stefano De Martino single al suo compleanno

Risale a circa due settimane fa lo "scoop" lanciato dalla rivista Oggi su Stefano De Martino: l'ex marito di Belen è stato paparazzato in compagnia di Gilda Ambrosio all'uscita da un loft nel centro di Milano.

In quell'occasione, i fotografi raccontarono che il ballerino e la sua ex sarebbero rimasti molte ore in un appartamento, per poi recarsi all'alba a casa di lei a bordo della stessa auto.

Dopo che sul web si è fatta strada l'ipotesi sul ritorno di fiamma tra il conduttore e la bella stilista (i due sono stati insieme per circa un anno dopo la prima separazione tra il napoletano e la Rodriguez), un noto settimanale ha fatto chiarezza a riguardo, smentendo tutto con fermezza.

All'interno del numero di Chi che è uscito in queste ore, infatti, si legge che il neo 31enne non è tornato a fare coppia con la conterranea Gilda: i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti ed avrebbero ripreso a frequentarsi ma soltanto in amicizia.

Gilda e Stefano De Martino soltanto buoni amici

La notizia che ha lanciato Chi il 7 ottobre, dunque, è che tra Stefano e Gilda non c'è stato nessun riavvicinamento sentimentale dopo la recente separazione di lui con Belen Rodriguez.

Anche se Ambrosio ha preso parte alla festa di compleanno del conduttore qualche giorno fa, tra i due non ci sarebbe altro che una bella amicizia, anche perché i bene informati sostengono che lei sia legata da un anno e mezzo ad un altro uomo.

De Martino avrebbe mantenuto un rapporto di stima e affetto con l'unica ragazza che ha frequentato alla luce del sole dopo l'addio alla moglie: la stilista napoletana, infatti, è stata la fidanzata del volto Rai per quasi un anno, fino a quando lui non è volato in Honduras per essere inviato dell'Isola dei Famosi (si vocifera che la distanza per quasi quattro mesi abbia inciso sulla fine di questo amore).

Stefano, però, ha invitato l'ex compagna al riservato party che ha organizzato per i suoi 31 anni: il settimanale Chi sostiene che il bel ballerino abbia festeggiato circondato dai parenti, dagli amici, dal figlio Santiago e dal cagnolino Choco che ha adottato di recente.

Nessun nuovo amore per Stefano De Martino

La notizia che ha dato Chi su Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, conferma di fatto lo status di uomo single del bel presentatore. Da quando si è separato per la seconda volta da Belen, ovvero dalla scorsa primavera, il neo 31enne non ha ufficializzato nessuna sua nuova frequentazione.

Anche se le riviste di gossip gli hanno affibbiato vari flirt (con colleghe ballerine di Made in Sud, con ragazze sconosciute e addirittura con Alessia Marcuzzi), il napoletano ha sempre smentito tutto ed ha ribadito la sua volontà di stare solo e concentrarsi esclusivamente sul figlio Santiago, al quale ha da poco regalato un amico a quattro zampe.

In un'intervista che ha rilasciato dopo l'estate, inoltre, il volto Rai ha precisato che esce con delle persone, ma sta ben attento a non farsi beccare dai paparazzi: sarà soltanto lui a decidere quando presentare ai fan e ai curiosi la sua compagna, e capiterà con colei che lo farà innamorare di nuovo dopo la fine del matrimonio con la Rodriguez.