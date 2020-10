Proseguono le puntate in prima visione assoluta di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Le anticipazioni raccontano che Franzi tornerà a sorridere dopo l'arrivo di Steffen. La giovane riuscirà finalmente a voltare pagina e dimenticare l'amore tormentato con Tim?

Nel frattempo, le condizioni di salute di Dirk peggiorano sempre di più. Sono serie le conseguenze dell'aggressione subita. Oltre ad aver riportato un grave danno alle gambe, l'uomo ha perso la memoria e dunque non è in grado di dire alla polizia chi sia il responsabile del suo misterioso incidente.

Tutti i sospetti sembrano ricadere su Tim che, per scampare alla polizia, finge di essere Boris.

La messinscena non è facile da reggere, specie di fronte alle persone che più ama. La situazione si fa sempre più complicata e anche Franzi inizierà a non credere più alla sua innocenza.

Tempesta d'amore, trame settimanali dal 12 al 18 ottobre su Rete 4

Steffen e Franzi sono più simili di quanto possano immaginare. I due trascorreranno molto insieme, rinsaldando il loro rapporto. Tim, oltre a essere geloso del nuovo interesse di Franzi, dovrà fare anche i conti con la polizia alle sue calcagna. Quanto ancora riuscirà a far credere a tutti di essere Boris?

Dirk è in ospedale dopo l'aggressione e continua a ricevere pressioni affinché non dica la verità sull'identità del suo aggressore. Secondo le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, Dirk approfitterà della sua compromessa situazione di salute per legare a sé la donna della quale è ancora innamorato.

Dirk e la sua falsa rivelazione

Tim è davvero nei guai, la polizia lo cerca e Dirk non ha alcuna intenzione di ritirare la denuncia. Sarà Franzi a recarsi in ospedale per chiedere all'uomo se è davvero convinto che sia stato il giovane Saafeld a ridurlo in quelle condizioni. Colto alla sprovvista, Dirk non saprà cosa rispondere.

Deciso a scoprire la reale identità dell'aggressore di Dirk, Tim chiederà aiuto a Steffen. Il giovane Saafeld vuole assolutamente scagionarsi, ma pare che le circostanze (e soprattutto la persona che fa pressione su Dirk) remino contro di lui.

Christoph delude Tim nelle prossime puntate di Tempesta d'amore

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 12 al 18 ottobre, Tim scoprirà che Christoph sta gestendo la sua parte d'azioni. Come mai non ha rispettato l'accordo che prevedeva l'intervento di Nadja? Il giovane Saafeld dovrà trovare un modo per intervenire senza rinunciare al suo travestimento da Boris.

Andrè andrà in ospedale a trovare Dirk per affrontarlo; il fatto che Linda lo stia aiutando in questo periodo difficile lo sta devastando. Infine, Nadja finirà per prendersela con la povera Franzi a causa del piano fallito di Tim di farle avere le sue quote, ma Steffen sarà pronto a farle tornare il sorriso.