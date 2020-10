Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera tedesca Tempesta d'amore. Anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal giorno 18 ottobre fino al giorno 24 ottobre 2020. In queste puntate Robert deciderà di partire immediatamente verso Lipsia per stare con Valentina. I Sonnbichler vedranno il giovane andare via con la valigia e temeranno che si sia lasciato con Eva.

Tempesta d'amore ottobre 2020: il giovane Paul capirà che Boris è Tim

Paul sarà molto insospettito dal comportamento nei confronti di Steffen e quando vedrà Boris trattare con grande maestria i cavalli, capirà immediatamente che quel Boris è Tim.

Inoltre Steffen inviterà Franzi a una degustazione e trascorreranno una splendida serata. Tra i due giovani ci sarà una grande sintonia e Baumgartner proverà anche a baciare Krummbiegl. In queste puntate di Tempesta d'amore, Linda sarà sempre più sconvolta dalla minaccia da parte di Christoph e ribadirà ancora una volta al fratello, che dovrà stare accanto a Dirk.

Anticipazioni puntate italiane: Franzi non bacerà Steffen e rifiuterà l'offerta di lavoro

In queste prossime puntate, Tim sarà sollevato che il suo amico Paul abbia scoperto la verità. Inoltre, i due amici, scopriranno quanto è accaduto a Dirk. La scoperta che Tim e Paul faranno è che Steffen si trovava lì vicino quando Dirk è stato colpito.

Intanto Franzi sarà sempre più sconvolta per il tentativo andato a vuoto da parte di Steffen e oltre a non baciarlo, deciderà di andare via. Intanto Christoph quando vedrà Dirk in serie difficoltà, ripenserà subito ai suoi momenti quando è stato in coma. Eva invece si preparerà a dire tutta la verità a Robert, ma il momento giusto sembra non arrivare proprio mai.

Infine Franzi dopo aver rifiutato il bacio ripenserà alla proposta di Steffen e deciderà di rifiutare il progetto di aprire insieme una produzione di sidro.

Spoiler, prossime puntate: Robert capirà che Emilio non è suo figlio e deciderà di scappare via di casa

Nelle puntate della soap opera tedesca, Robert deciderà di controllare le analisi del sangue di Emilio e capirà che quello non è suo figlio.

Preso da un momento di rabbia deciderà di affrontare Eva e capirà che la donna sapeva già tutto quanto. Robert non riuscirà a credere che la donna possa aver mentito sulla paternità di Emilio e ora Eva temerà che il matrimonio con Robert sia finito per sempre. Robert deciderà di fare le valigie e di andarsene via di casa per non pensare a questa delusione. Riusciranno i due a ragionare e a trovare un valido compromesso? Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, bisognerà attendere i prossimi giorni.