Davide Varriale e Serena Spena hanno lasciato insieme Temptation Island. In più occasioni l'atteggiamento di Davide è stato oggetto di polemiche sul web, per questo motivo il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza. Intervistato da Uomini e donne magazine, il 29enne ha confidato che la gelosia per la sua compagna è dettata dalla paura di perderla. Tuttavia dopo l'esperienza al reality show di Canale 5 ha capito che deve imparare ad essere più leggero.

Le dichiarazioni di Davide

Davide Varriale è stato definito dalla maggior parte dei telespettatori di Temptation Island il classico fidanzato da lasciare per l'eccessiva gelosia.

Una volta conclusa l'esperienza nel villaggio dei sentimenti, il diretto interessato ha cercato di spiegare i suoi atteggiamenti.

Il 29enne campano ha confidato al magazine di Uomini e Donne che le problematiche con Serena sono iniziate molto presto all'inizio del rapporto: "I ritorni di Serena con il suo ex hanno scatenato in me una paura smisurata di perderla". Il diretto interessato ha sottolineato di avere avuto un approccio sbagliato con la sua attuale compagna, ma al contempo stesso ha ammesso che i due insieme sono speciali e che possono raggiungere delle vette importanti.

Alle critiche ricevute a Temptation Island, Varriale ha dichiarato che la gelosia emersa durante il programma va ridimensionata.

Chi lo conosce ha subito capito che quello emerso nel villaggio dei fidanzati non era il vero Davide. Il 29enne ha dichiarato di non essere stato compreso dai telespettatori. Poi, ha precisato che Serena non è mai stata una persona sottomessa. Tuttavia il giovane ha fatto mea culpa: "Le parole che ho utilizzato sono state pesantissime".

In merito al rapporto instaurato tra Serena Spena e i tentatori, Varriale ha confidato di non essere mai stato preoccupato. Il 29enne era sicuro che la sua fidanzata non sarebbe mai andata oltre.

La versione di Serena

Al magazine di Uomini e Donne anche Serena Spena ha poi raccontato la sua esperienza a Temptation Island.

La giovane ha ammesso che in un rapporto quando ci sono delle mancanze, la colpa è sempre di entrambi. All'interno del villaggio delle fidanzate, Serena ha confidato di avere avuto dei momenti di confusione ma non ha mai avuto dei dubbi sui suoi sentimenti per Davide. Nell'intervista la 25enne ha precisato di essere stata ferita per le parole pronunciate dal suo fidanzato in occasione del primo falò.

In merito al legame instaurato con il single Ettore, la diretta interessata ha spiegato che Radaelli era l'unico con la quale avrebbe voluto un proseguo anche fuori dal programma se non fosse stata fidanzata.

Oggi la coppia ha delle nuove consapevolezze

Usciti da Temptation Island insieme, la coppia oggi ha raggiunto delle nuove consapevolezze.

Ad esempio Serena Spena ha ammesso che deve avere un approccio alla vita meno "leggero". Il suo fidanzato invece, deve essere meno pesante e più leggero su alcuni aspetti.

Davide Varriale ha dichiarato che oggi la coppia ha ritrovato la serenità. Poco dopo essere usciti dal reality show, però, tra i due fidanzati c'era un certo distacco. Dopo avere avuto un confronto in privato, i due fidanzati hanno compreso che l'alternanza tra distanza e vicinanza forniscono ad un rapporto dell'energia positiva.

Infine, il 29enne ha confidato di avere legato molto con i suoi compagni di viaggio. In particolare, ha stretto una bella amicizia con Nello Sorrentino.