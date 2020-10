Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 20 ottobre, Maria De Filippi ha illustrato al cast e al pubblico presente una novità che avrebbe pensato di apportare. Complice l'assenza di Camilla in studio e la sua richiesta di essere raggiunta da Gianluca a casa, la presentatrice ha detto che da quest'anno vorrebbe che nessuno dei tronisti corra dietro alle corteggiatrici che vanno via solo per ''fare un'esterna in più''.

L'opinione di Maria De Filippi sui giovani di U&D

Gli affezionati spettatori di U&D, per anni hanno assistito alle "fughe" nel backstage di corteggiatori arrabbiati e alle corse dei tronisti per convincerli a tornare in studio.

Durante la puntata che è stata trasmessa martedì 20 ottobre, Maria De Filippi ha letto ai presenti il messaggio che Camilla Pucciarelli ha inviato alla redazione per giustificare la sua assenza.

La ragazza si è lamentata delle poche attenzioni di Gianluca e poi ha specificato che sarebbe tornata in trasmissione soltanto se il romano l'avesse raggiunta a casa sua per chiederle scusa.

Nel raccontare questo episodio, la presentatrice ha informato il cast e il pubblico che da quest'anno potrebbe arrivare una nuova regola nel suo dating-show: "Con tutto il rispetto per te, vorrei vietarvi di andarle a prendere".

La presentatrice di U&D parla ai tronisti

"Questi sono teatrini che io vedo da anni. La corteggiatrice sta a casa e poi il tronista va a prenderla.

È un modo per fare un'esterna in più", ha spiegato Maria oggi a U&D.

La conduttrice, dunque, ha chiesto agli attuali protagonisti del Trono Classico di non rincorrere chi tra i loro spasimanti abbandonerà lo studio: le conoscenze potranno avvenire esclusivamente in esterna oppure nelle registrazioni settimanali.

La De Filippi si è lamentata del comportamento che la maggior parte degli ex del cast hanno avuto dopo aver assistito a qualcosa che non gli andava a genio: quella di lasciare la puntata per rifugiarsi dietro le quinte (oppure andare a casa direttamente) in attesa che il tronista di turno faccia di tutto per fargli cambiare idea, era ormai diventata una moda che alla padrona di casa non va più bene.

Camilla non torna a U&D: Gianluca non la rincorre

Camilla non è stata raggiunta da Gianluca a casa proprio perché la conduttrice di U&D ha suggerito a tutti i tronisti di non fare dei ''teatrini'' (come lei stessa li ha definiti nella puntata del 20 ottobre).

La Pucciarelli, dunque, non ha partecipato a nessun'altra registrazione del dating-show dopo quella nella quale è stato letto il suo messaggio d'addio: il romano, inoltre, ha accettato senza troppi problemi il cambio di regolamento ed ha detto che non avrebbe cercato la corteggiatrice "in fuga" a prescindere.

La conoscenza tra i due ragazzi, dunque, si è interrotta dopo poche esterne e forse anche a causa di un'incomprensione.

Chi oggi è stata lodata davanti a tutti, invece, è Beatrice: la spasimante di Davide, infatti, è stata riempita di complimenti da Maria, da Gianni Sperti e dallo stesso pugliese per la reazione di gelosia spontanea che ha avuto dopo la precedente registrazione.

Se la giovane è stata descritta come una persona vera e che prova un sentimento sincero, Camilla è stata apostrofata dai presenti come falsa e intenta ad attirare l'attenzione con una strategia.