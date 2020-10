Roberta Di Padua e Davide Donadei hanno ballato insieme nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 6 ottobre. Dopo aver visto la sfilata di Roberta con un abbigliamento molto femminile, il tronista ha espresso i suoi apprezzamenti per la dama del parterre. Roberta ha rilasciato un'intervista nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì 9 ottobre, in cui ha dichiarato che Davide le piace e che c'è attrazione reciproca.

Roberta Di Padua è attratta da Davide

Nel corso dell'intervista per il settimanale del dating show, Roberta Di Padua ha risposto ad alcune domande riguardo la trasmissione e sul fatto che, in questa edizione, il trono over e il trono classico sono insieme.

A tal proposito, la dama del parterre aveva dichiarato all'inizio della stagione: ''L'avevo detto fin dalla prima puntata che sarebbe stato un macello''. Il tronista Davide Donadei ha mostrato apprezzamenti nei confronti di Roberta dopo averla vista sfilare in puntata con una camicia bianca e un completino nero. La dama di Cassino ha dichiarato: ''Inutile negare, però, che Davide mi piaccia''. Roberta ha proseguito dicendo di trovare molto maturo per la sua età il tronista: ''C'è attrazione reciproca, ma da qui a dire che potremmo avere una storia ce n'è di strada''.

Se Davide le chiedesse di uscire, Roberta Di Padua accetterebbe

Roberta Di Padua ha detto di essere lusingata per i complimenti di Davide, ma non si metterebbe in competizione con una ragazza giovane.

In merito ad una possibile frequentazione con Donadei, Roberta ha affermato che nella vita le cose è abituata a viverle e non chiuderebbe nessuna porta, aggiungendo di ritenere più giusto che il tronista segua il suo percorso canonico,ma ha concluso dicendo: ''Poi, se dovesse chiedermi di uscire, mi toglierei la curiosità''.

La dama ha spiegato che non le è mai capitato di relazionarsi con uomini più piccoli e non è in grado di dire se si sentirebbe a disagio o no: ''Ed è per questo che mi darei la possibilità di scoprirlo qualora ci fosse qualcuno che mi attrae''.

Roberta vede Davide più uomo di tanti quarantenni

Roberta ha detto che, secondo lei, i ragazzi giovani la vedono una donna sicura, decisa e forte: ''Sono catturati da una donna matura e dall'esperienza che ha da offrire''.

La dama di Cassino ha affermato che in un ragazzo più piccolo potrebbe riuscire a trovare la spensieratezza che le farebbe staccare la spina dalla vita quotidiana: ''Vedo Davide molto più uomo di tanti quarantenni: questo perché la persona la fa il carattere e l'esperienza, non l'età''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se Davide farà il primo passo con Roberta o se deciderà di proseguire il suo percorso con le sue corteggiatrici.