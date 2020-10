Questa settimana gli episodi di Un posto al sole si preannunciano molto intensi e drammatici e gran parte della narrazione sarà incentrata sulla difficile gravidanza di Serena, che rischia di perdere il bambino. Nel frattempo l'altra coppia, in attesa di un bimbo, non se la passerà affatto bene e Alberto Palladini deluso dalla sua precaria condizione economica, finirà per prendersela con la povera Clara. Ci sarà spazio però anche per una storyline di sollievo comico grazie alla vulcanica Bice. La donna, decisa a vendicarsi del tradimento perpetrato dal marito ai suoi danni, si preparerà a rendergli pan per focaccia e per farlo punterà decisa sull'inconsapevole Michele.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative queste storyline, che andranno in onda dal 19 al 23 ottobre alle 20:45 su Rai 3.

Bice punta Michele

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 ottobre, rivelano che Michele (Alberto Rossi) sarà intento ad aiutare Giulia. L'uomo convincerà la donna a parlare della truffa romantica di cui è stata vittima e la trasmissione radiofonica si rivelerà un vero successo. Tuttavia, in seguito Saviani dovrà affrontare ben altre prove, dal momento che Bice (Lara Sansone) confiderà a Mariella (Antonella Prisco) di volersi vendicare del tradimento di suo marito Sergio (Francesco Procopio). La sorella del vigile Cerry, per raggiungere il suo scopo, deciderà di puntare diretta verso l'ignaro Michele.

Le anticipazioni non rilasciano molti dettagli su quello che accadrà, ma è ipotizzabile che Bice provi a sedurre Michele per rivalersi sul marito. A questo punto Mariella dovrà fare di tutto per scongiurare tale evento, ma ci riuscirà? Nel frattempo, Rossella si appresterà ad affrontare un nuovo esame universitario.

Alberto tratta male Clara

Nei prossimi episodi di Un posto al sole le cose non si metteranno molto bene per Alberto (Maurizio Aiello). A quanto pare l'avvocato Palladini sarà oberato da gravi problemi economici da cui non riesce a uscire. L'uomo scaricherà tutta la rabbia e le frustrazioni per i suoi fallimenti sull'incolpevole Clara (Imma Pirone).

Nel frattempo, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che ha sempre mostrato molto interesse nei confronti della ragazza, si accingerà a fare la sua mossa. Le anticipazioni rivelano che in seguito Clara, disperata per la sua situazione attuale, finirà per rivolgersi ad un amico che le è molto affezionato. Non ci sono tuttavia ulteriori dettagli per scoprire l'identità di questo misterioso personaggio a parte che si tratta di un uomo che sembra sinceramente legato alla ragazza.