Un posto al sole nei prossimi episodi darà spazio a diverse story-line che terranno i telespettatori incollati alla tv. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 26 al 30 ottobre, rivelano che Clara su consiglio di Angela deciderà di lasciare l'abitazione di Alberto e tornare a vivere a casa sua. Nel frattempo, Giulia riceverà una notizia che aspettava da diverso tempo, mentre Serena e Filippo saranno sempre più vicini. Intanto, Niko sempre più in crisi prenderà la decisione di lasciare lo studio finendo per scontrarsi con suo padre. Infine, Michele dovrà tenere a bada l'esuberante Bice, mentre Marina e Fabrizio dovranno affrontare un'inaspettata scoperta.

Un posto al sole, anticipazioni al 30 ottobre: Giulia riceve una notizia che aspettava da tempo

Le anticipazioni di Un posto al sole inerenti alle puntate in onda dal 26 al 30 ottobre rivelano che Angela nel tentativo di aiutare Clara, le regalerà i vecchi vestitini di Jimmy per il piccolo che nascerà tra pochi mesi, ma Alberto non prenderà affatto bene l'iniziativa della Poggi. Nel frattempo, Giulia riconoscerà la voce del truffatore e il suo incubo sembrerà essere finalmente giunto alla fine, ma non riuscirà a essere del tutto serena. Poco dopo, Bice continuerà a tessere il suo piano di vendetta nei confronti di suo marito Sergio cercando di conquistare Michele, ma la donna non ha fatto i conti con Silvia.

Intanto, Niko stringerà un'amicizia con Leonardo, il quale non avrà una buona influenza sul giovane. Più tardi, Angela si chiederà come poter aiutare Clara affinché non soffra per colpa di Alberto, mentre Giulia riceverà una notizia che aspettava ormai da diverso tempo. Nel frattempo, il povero Michele si ritroverà a essere contesa da sua moglie Silvia e l'esuberante Bice.

Un posto al sole, spoiler fino al 30 ottobre: Clara va a vivere a casa sua

La frequentazione con Leonardo non farà per nulla bene a Niko, il quale ormai in crisi totale continuerà a trascurare il suo lavoro. Nel frattempo, Serena e Filippo sempre più vicini saranno sul punto di riconciliarsi, ma una notizia improvvisa rischierà di rompere nuovamente il fragile equilibrio ritrovato.

Poco dopo, Clara seguirà il consiglio di Angela e dirà ad Alberto che tornerà a vivere a casa sua. Intanto, Bice sempre più decisa a vendicarsi di Sergio per il suo tradimento inizierà a fare la corte a Cotugno. Più tardi, Niko in profonda crisi, prenderà una decisione difficile e drastica che riguarderà il lavoro. Clara, intanto, si preparerà a lasciare casa di Alberto, mentre quest'ultimo riceverà un'inattesa telefonata che potrebbe rivelarsi importante.

Un posto al sole: Niko decide di lasciare lo studio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Rossella tirare fuori una parte del suo carattere piuttosto nascosta. La giovane non riuscirà più a trattenere la rabbia nei confronti di Ilaria e darà il via ad una discussione molto accesa con lei.

Nel frattempo, Silvia e Michele si metteranno in viaggio per andare ad Indica, ma verranno colti da un imprevisto lungo il tragitto. Intanto, Marina e Fabrizio torneranno dalla vacanza in Sardegna e si ritroveranno ad affrontare un'inaspettata scoperta. Poco dopo, Niko determinato a lasciare lo studio Navarra finirà per scontrarsi con suo padre che non è affatto d'accordo con la scelta del ragazzo.