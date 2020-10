Prosegue la messa in onda degli episodi di Una vita, la soap opera spagnola trasmessa su Canale 5. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 novembre sono ricche di colpi di scena e sorprese pronte, come ogni settimana, a intrattenere i telespettatori della soap. Fra le tante novità emergono l'addio di Genoveva ad Acacias, il matrimonio di Ramon e Carmen, l'arrivo di Milagros per le nozze del padre, le avance di Ledesma nei confronti Felicia, il piano diabolico di Ursula per uccidere Marcia e il ritorno di Agustina a casa di Felipe come domestica.

Genoveva va via da Acacias

Mentre Ramon deciderà di rimanere a vivere assieme ad Antonito e Lolita, accontentando in tal modo la coppia, Ledesma rientrerà da Avila con la figlia Angelines e inizierà a corteggiare spudoratamente Felicia. Genoveva deciderà di lasciare per sempre il quartiere, ma prima della partenza porgerà le sue scuse a Rosina e raccomanderà a Marcia di occuparsi di Felipe. Ursula, dopo aver fatto capire a Rosina e a Susana che Marcia è una donna pericolosa, comunicherà alle due amiche che andrà via da Acacias, facendo illudere la giovane Sampaio di essere una volta per tutte libera.

L'intento di Ursula sarà quello di stare vicino a Genoveva per organizzare insieme a quest'ultima una crudele vendetta.

Cinta ed Emilio vorranno a tutti i costi liberarsi della figlia di Ledesma. I due vogliono tenere Angelines lontana da Emilio, per questo motivo decideranno di presentare alla ragazza un giovane molto simpatico e attraente, che sicuramente le farà dimenticare per sempre il giovane Pasamar.

Ramon e Carmen convolano a nozze

In occasione del matrimonio di Ramon e l'amata Carmen, Milagros giungerà ad Acacias. Ursula Dicenta, intanto, proporrà a Genoveva di fare fuori Marcia. Nel momento in cui Salmeron non accetterà la proposta, Ursula ammetterà di averla tradita. Nel frattempo verranno riparati i danni subiti dalla pensione che Carmen e Ramon avevano scelto per il loro ricevimento di nozze.

Bellita e Cinta regaleranno alla coppia una loro esibizione. Intanto Agustina verrà nuovamente accolta in casa da Felipe come donna di servizio, così quest'ultimo potrà finalmente fare di Marcia la sua signora.

Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. È possibile rivedere gli episodi della soap opera spagnola in streaming su Mediaset Play.