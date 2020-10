Le trame della soap opera Una vita in Spagna sono sempre ricche di colpi di scena. Nelle puntate precedenti che sono andate in onda nel paese iberico, il pubblico aveva scoperto che Felicia era deceduta dopo il salto temporale che c'è stato. La donna era morta in un modo misterioso senza specificare esattamente cosa le fosse successo. Dunque adesso attorno alla soap opera spagnola si è creato un mistero che bisognerà risolvere. Nelle puntate passate Liberto e Ramon avevano dato ai telespettatori la notizia della morte di Felicia. Marcos si era messo subito alla ricerca di alcuni indizi per scoprire come fosse morta la donna, ma nell'episodio che è stato fatto vedere recentemente in Spagna, il pubblico ha scoperto la verità sulla morte di Felicia.

Il dubbio non è stato del tutto risolto, ma un dettaglio aiuterà gli inquirenti a scoprire la verità. Nello specifico, si scoprirà che la donna è stata avvelenata. Sarà proprio Marcos a fare questa scoperta che lo lascerà senza parole.

Spoiler Spagna Una vita: il giovane Marcos non si arrenderà e scoprirà come è morta Felicia

Il decesso di Felicia è stato rivelato durante le puntate spagnole che sono andate in onda nei giorni scorsi. La sua morte non è mai stata chiarita e Marcos non si è mai arreso, continuando a cercare degli indizi per dimostrare a tutti che la sua amata non è morta accidentalmente. Ma dopo varie indagini Marcos scoprirà che la donna è stata avvelenata ed è morta per questo motivo. Dunque chi può aver avvelenato Felicia?

Chi poteva avercela così tanto con lei per decidere di ucciderla? Marcos deciderà di rimanere in silenzio e terrà per sé questo segreto. Inoltre il giovane deciderà di lavorare a stretto contatto con il commissario Méndez per cercare di scoprire nuovi indizi. Quest'ultimo deciderà di aiutare il giovane a cercare nuove piste e a mantenere il segreto.

Una vita spoiler puntate spagnole: Felicia è morta e ora si indaga per capire chi l'ha avvelenata

Nelle prossime puntate spagnole di Una vita Marcos deciderà di scoprire chi ha ucciso Felicia. Intanto, in Italia il pubblico ha visto cosa successe a Camino e per quale motivo Emilio dovette sposare obbligatoriamente la figlia di Ledesma.

Gli spoiler rivelano che Felicia durante le puntate che andranno in onda le prossime settimane, deciderà di sacrificarsi per far si che il figlio possa continuare a coltivare la sua passione nei confronti di Cinta. Per scoprire le prossime anticipazioni spagnole della soap opera Una vita, bisognerà attendere i prossimi giorni.