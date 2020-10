Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che prossimamente arriveranno degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena che di sicuro non deluderanno le aspettative del pubblico. Occhi puntati sul personaggio di Felicia che purtroppo perderà la vita. Intanto Felipe dopo aver maturato la decisione di andare via da Acacias tornerà di nuovo in paese e si ritroverà di nuovo ''faccia a faccia'' con la perfida Genoveva.

Una vita, anticipazioni spagnole: Felicia viene ritrovata morta da Marcos

Nel dettaglio, la notizia della morte di Felicia verrà data dopo il salto temporale della soap opera e avverrà proprio in quel frangente di tempo.

I telespettatori apprenderanno la funesta notizia della scomparsa della donna attraverso Liberto e Ramon che faranno le loro dovute condoglianze al compagno di Felicia. Parliamo di Marcos che, ovviamente, sarà sopraffatto dal dolore per la perdita della sua amata.

E i fan spagnoli hanno dovuto attendere un bel po' prima che si arrivasse alla risoluzione di questo intricato caso. In particolar modo, Marcos deciderà di far proseguire le sue indagini personali per arrivare alla verità dei fatti e sarà proprio grazie a lui che verranno a galla dei risvolti a dir poco clamorosi.

Felicia morta per avvelenamento

In un primo momento si ipotizzerà che la Passamar sia morta per cause naturali, ma grazie a Marcos verrà fuori che in realtà la donna è morta avvelenata.

È questo il motivo reale della sua morte e ovviamente il suo compagno deciderà di non arrendersi e proseguirà fino alla fine sulla sua strada per far sì che venga fatta giustizia.

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che a questo punto Marcos deciderà di non parlare con nessuno a proposito di quello che ha scoperto e farà proseguire le indagini al Commissario Mendez.

Il ritorno di Felipe ad Acacias

Gli spettatori, quindi, dovranno attendere ancora un po' di tempo prima di arrivare alla risoluzione finale del caso ma non si esclude che la morte della donna possa essere collegata alla decisione di Felicia di sacrificarsi, così da permettere a suo figlio di sposare Cinta e in questo modo liberarsi per sempre dall'oppressione di Ledesma.

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap rivelano che ci sarà anche il ritorno ad Acacias di Felipe. L'avvocato andrà via dopo che Genoveva verrà scarcerata per la morte di Marcia, ma la sua assenza in paese non durerà moltissimo. E quando tornerà la prima persona che beccherà sarà proprio Genoveva: tra i due ci sarà soltanto un forte imbarazzo e scenderà il gelo totale.