Le puntate di Una vita [VIDEO], che andranno in onda in Spagna nel mese di novembre, sono davvero ricche di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà il triangolo amoroso formato da Genoveva, Felipe e Marcia. La prima proverà in tutti i modi a ostacolare l'amore degli altri due protagonisti.

A tale scopo, deciderà di concedersi all'avvocato e gli confesserà di aspettare un figlio da lui. Questa notizia, ovviamente, spingerà Felipe ad assumersi le sue responsabilità sposando Salmeron. Intanto, ad Acacias ci saranno ulteriori novità: arriverà Maite, che di mestiere fa la pittrice.

Genoveva fa un passo indietro verso Felipe ad Una vita

Le anticipazioni spagnole degli episodi di Una vita del mese di novembre rivelano che Genoveva deciderà, in un primo momento, di lasciar perdere Felipe. La donna scoprirà che l'amore dell'avvocato, in realtà, è stato solo una finzione per aiutare il suo amico Liberto. Per tale motivo, Salmeron deciderà di lasciar libero l'uomo di vivere la sua storia d'amore con Marcia. Tuttavia, un episodio farà cambiare idea alla dark lady. Nel quartiere si svolgerà la riunione del ristorante Nuovo Secolo XX. In tale occasione, Genoveva farà dietrofront e preferirà continuare a lottare per cercare di conquistare l'amore di Felipe.

Anticipazioni spagnole di novembre: la strategia di Salmeron

Nel corso degli episodi, però, la situazione si complicherà ulteriormente nel momento in cui Felipe licenzierà Marcia dal ruolo di cameriera e assumerà Augustina. Questo cambio di programma genererà la pericolosa alleanza tra Genoveva e Ursula.

Le due donne, infatti, cominceranno a tramare un piano per riuscire ad allontanare Alvarez Hermoso da Marcia. Salmeron tenderà una trappola all'uomo di cui è innamorata. Nello specifico, deciderà di concedersi a lui e, successivamente, gli confesserà di essere rimasta incinta. In realtà, la donna non aspetta un figlio da Felipe, bensì da Santiago.

Ad ogni modo, l'avvocato sarà all'oscuro di tutto, pertanto, non potrà fare a meno di assumere le sue responsabilità.

Maite arriva ad Acacias

A tal proposito, Alvarez Hermoso comunicherà alla donna le sue intenzioni di sposarla e interromperà il rapporto con Marcia. Quest'ultima rimarrà molto male e farà di tutto per impedire la celebrazione delle nozze. Genoveva, dal canto suo, si renderà protagonista di altre questioni molto gravi che potrebbero portarla nuovamente in carcere. Su di un altro versante, invece, vedremo che Cintia e Emilio torneranno a frequentarsi. Jose, invece, otterrà un ruolo in una commedia. Tra le tante novità, inoltre, ci sarà anche l'ingresso in scena di un nuovo personaggio.

Stiamo parlando di Maite, la quale si presenterà ad Acacias in veste di pittrice.