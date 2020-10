Seguendo gli ultimi spoiler spagnoli della soap opera Una vita nel paese di Acacias 38 regnerà il caso più assoluto. Tutti i telespettatori vedranno ancora una volta al centro di ogni scena la perfida Genoveva. La lotta con l'Alvarez Hermoso non terminerà come le piacerebbe, ma otterrà dei buoni risultati. Salmeron dopo aver detto a tutti di aver ucciso la giovane Marcia finirà dritta in carcere. Il giovane Felipe sembrerà contento di aver raggiunto questo obiettivo molto importante, ma la nuova dark lady di Acacias 38 riuscirà a trovare un metodo per andarsene via dal carcere. Nello specifico, Genoveva riuscirà a farsi aiutare da un sacerdote per ritornare ancora una volta libera.

Una vita, spoiler Spagna: Felipe deciderà di lasciare Acacias 38

Dunque Genoveva Salmeron uscirà da prigione e questa scelta del magistrato sconvolgerà completamente Felipe, il quale avrà anche una brutta reazione. Subito dopo il giovane si ritroverà in carcere per passarci una sola notte. Il giorno dopo Genoveva e Felipe si incontreranno in piazza e la dark lady sarà sempre più convinta di poter riconquistare ancora una volta il cuore dell'Hermoso. Ma quest'ultimo non avrà nessuna voglia di tornare di nuovo con Salmeron e cercherà anche di vendicarsi per l'uccisione di Marcia. Naturalmente per non complicare ancora di più la situazione, Ramon e Liberto consiglieranno all'amico di smettere di fare la guerra alla Salmeron.

Dunque l'avvocato accetterà volentieri il loro consiglio e deciderà di andarsene via dal paese per qualche tempo. Adesso senza Felipe, la dark lady di Acacias dovrà trovare un modo per riconquistare la gente del posto.

Una vita anticipazioni: Genoveva cerca di fare un'alleanza insieme all'ex amante di Antonito

Nelle prossime anticipazioni spagnole di Una vita Salmeron cercherà di conquistare la fiducia di tutti i suoi vicini e giurerà anche vendetta nei confronti dell'avvocato Felipe. Natalia Quesada si troverà nella stessa posizione della Salmeron.

La giovane, arrivata nel paese insieme al fratello Aurelio, cercherà di avvicinarsi immediatamente ad Antonito per rovinare il matrimonio tra lui e Lolita, Aurelio dirà a sua sorella di conquistare il suo cuore e la giovane Natalia riuscirà nel suo intento, facendo cadere Antonito in questa trappola ben organizzata. La giovane però non riuscirà a conquistare il suo cuore come realmente avrebbe voluto e si ritroverà anche a essere criticata da tutti i suoi vicini. Genoveva Salmeron capirà subito che Natalia si trova nella sua stessa posizione e cercherà in tutti i modi di formare un'alleanza insieme a lei.