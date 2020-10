Secondo gli ultimi spoiler spagnoli di Una vita Antonito Palacios deciderà di andare via da Acacias 38. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna il giovane Antonito resterà senza parole quando scoprirà che dovrà andare via dal paese per una missione vitale. Lolita non sarà affatto contenta di questa scelta e si opporrà. Nelle puntate precedenti Casado era finita in ospedale dopo aver saputo del tradimento di suo marito con Natalia. I dottori non riuscivano a dare nessuna speranza a suo marito Antonito ed erano sempre più convinti che per lei non ci sarebbe stato niente da fare. Ma suo marito non si è arreso e ha cercato con tutte le sue forze di trovare una soluzione alternativa per salvarle la vita.

Alla fine il figlio di Ramon era riuscito ad avere il contatto di un dottore premio nobel che ha deciso di proporre a Lolita una cura sperimentale.

Una vita, spoiler puntate spagnole: Lolita non vuole che Antonito vada via da Acacias 38

Le cure sperimentali del dottore avranno subito un effetto positivo e Lolita si sveglierà dal coma. La Casado non riuscirà a perdonare immediatamente Antonito per il tradimento con Natalia: Palacios quindi tenterà subito di riconquistare la fiducia di sua moglie. Tuttavia, però, proprio mentre tenterà di far pace con sua moglie si vedrà costretto a lasciare il paese per andare in Marocco. Le anticipazioni spagnole riveleranno che il marito di Lolita non dirà subito alla donna che dovrà gestire una missione importantissima per la Spagna.

Lolita cercherà in tutti i modi di fermare suo marito, visto che proprio in quel periodo scoppierà la guerra. Ramon e Antonito cercheranno di farle cambiare idea, ma l'unica che riuscirà a farla ragione sarà soltanto Susana. Dunque Lolita deciderà di ripensarci e lascerà partire suo marito per il Marocco.

Intanto la Spagna si dichiara neutrale durante questa prossima guerra e Casado non sospetterà affatto che suo marito partirà per compiere una missione di importanza vitale per tutto il popolo spagnolo.

Una vita, trame Spagna: il Palacios parte per il Marocco

Il giovane Antonito prima di partire deciderà di salutare tutte le persone che ha sempre amato.

Subito dopo qualche giorno Lolita riuscirà a calmarsi quando riceverà un telegramma dal Marocco proprio di suo marito Antonito. Ma Casado cadrà di nuovo in depressione quando scoprirà che il marito è andato in Marocco proprio per risolvere una questione delicata per la Spagna. Antonito Palacios ritornerà ad Acacias 38 per riabbracciare ancora una volta sua moglie? Per scoprire gli ultimi aggiornamenti della soap opera spagnola Una vita, bisognerà attendere i prossimi giorni.