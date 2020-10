Le anticipazioni sulle puntate spagnole di Una vita rivelano la partenza da Acacias 38 di un protagonista che molto spesso è stato al centro delle storyline della soap: l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso

Felipe se ne andrà da Acacias 38

Le anticipazioni spagnole su Una vita rivelano che uno dei protagonisti lascerà il paese di Acacias 38. Il personaggio in questione è Felipe Alvarez Hermoso. L'avvocato partirà per l’Austria per raggiungere Tano, rassegnandosi all'idea di non riuscire a mettere Genoveva con le spalle al muro.

La donna, infatti, confesserà di aver messo fine alla vita di Marcia. Per lei si apriranno le sbarre del carcere, ma ci rimarrà per poco tempo, in quanto riuscirà a trovare il modo per tornare presto libera.

Amareggiato dalla "vittoria" della malefica donna, Felipe, sarà sempre più deluso e si arrabbierà al punto tale da finire lui stesso per una notte in guardina. Tutto ciò accadrà quando Genoveva, dopo aver incontrato Felipe durante una passeggiata, si dichiarerà convinta di riuscire a conquistare nuovamente il cuore dell'avvocato. Quest'ultimo saprà perfettamente che ciò non sarà più possibile. Ramon e Liberto gli sono stati vicini nella sua battaglia contro Genoveva e tante volte l'hanno spronato a lasciare perdere. Felipe seguirà il consiglio dei suoi amici, così prenderà la decisione di andarsene dal paese e raggiungere Tano in Austria.

Genoveva progetterà la sua vendetta contro Felipe Alvarez Hermoso

Felipe saluterà gli amici e soprattutto Casilda, con cui ne ha passate di tutti i colori. L'addio tra i due, infatti, sarà molto commovente. Mentre tra gli abitanti ci sarà tanta commozione, qualcuno continuerà a mediterà vendetta. Genoveva, grazie all'aiuto del suo amico Cuevas, verrà a conoscenza di tutto ciò che faranno Felipe e Tano in Austria.

Le notizie che arriveranno, però, non saranno confortanti: Felipe, purtroppo, andrà in un luogo in cui la popolazione sarà afflitta dalla guerra. Genoveva compirà un gesto che sembrerà altruista, ma in realtà ci saranno dei secondi fini. Proverà a salvarlo, ma in realtà lo farà solamente perché vorrà essere lei a ucciderlo.

Genoveva, nel suo cuore, proverà sentimenti contrastanti per l'avvocato. Nel contempo, infatti, si preoccuperà per lui e progetterà la sua vendetta. Come andrà a finire l'intricata vicenda? Genoveva riuscirà a portare a termine il suo diabolico piano?