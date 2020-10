Le puntate di Una vita in onda dal 25 al 31 ottobre saranno ricche di emozioni, soprattutto a seguito della decisione di Genoveva di lasciare Acacias. Anche Ursula si appresterà ad abbandonare il quartiere, non prima di aver minacciato Marcia. La domestica, questa volta, racconterà tutta la verità sul suo passato a Felipe, il quale non esiterà a intimare a Dicenta di lasciare in pace Marcia. L'imminente partenza di Genoveva preoccuperà i residenti visto che la donna non avrà ancora ridato loro il denaro promesso.

Anticipazioni Una vita al 31 ottobre: Felipe affronta Ursula

Dando uno sguardo alle nuove puntate di Una vita, si vedrà come Ursula non tarderà a scoprire che la donna misteriosa di cui Felipe si è innamorata non è altri che Marcia. L'ex istitutrice, per il momento, non dirà nulla a Genoveva, ma deciderà di affrontare la domestica intimandole di lasciare il quartiere.

Questa volta Marcia non si farà intimorire e racconterà a Felipe tutta la verità sul suo passato. L'avvocato quindi, verrà a sapere che la sua amata è stata una schiava di Cesar Andrade e che è stata liberata grazie a Ursula. Felipe inoltre, scoprirà il ricatto dell'ex istitutrice che costrinse Marcia a spiare tute le sue mosse per conto di Alfredo. Alvarez Hermozo in seguito, non esiterà ad affrontare proprio Ursula, intimandole di lasciare in pace Sampaio, minacciandola di denunciarla per schiavismo.

Una vita, trame 25-31 ottobre: Genoveva in partenza da Acacias

Nel corso della settimana che va dal 25 al 31 ottobre, i fan di Una vita assisteranno anche all'ennesimo tentativo di Genoveva di riavvicinarsi a Felipe.

Quest'ultimo la rifiuterà nuovamente, gettando Salmeron nello sconforto. Intanto Fabiana e Servante saranno preoccupati perché non avranno il denaro necessario per fare i lavori di riparazione nella pensione. Per aiutarli ad affronatre le spese, Ramon e Carmen proporranno loro di tenere il banchetto nuziale alla pensione.

Genoveva invece, deciderà di lasciare Acacias e, prima della partenza, saluterà Lolita e tenterà di chiedere perdono a Rosina, senza riuscirci. Inoltre Salmeron chiederà a Marcia di prendersi cura di Felipe, non sapendo che è proprio la domestica la sua rivale in amore.

Una vita, spoiler: Ursula mette in guardia Marcia prima di lasciare Acacias

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, la notizia dell'imminente partenza di Genoveva, metterà in agitazione i residenti di Acacias, preoccupati per il fatto di non aver ancora riavuto il loro denaro, come invece promesso dalla vedova di Alfredo. Sarà la stessa donna a rassicurare in merito donna Susana. Inoltre si verrà a sapere che anche Ursula Dicenta avrà intenzione di lasciare il quartiere e lo comunicherà a Marcia, alla quale intimerà di stare in guardia. Per scoprire se le due dark lady di Acacias lasceranno effettivamente Acacias, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.