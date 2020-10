Continua la programmazione settimanale della soap tv iberica Una vita, che ha la sua collocazione ogni giorno su Canale 5. Secondo le anticipazioni televisive da lunedì 2 a sabato 7 novembre, Ursula sarà determinata nell'eliminare la presenza scomoda di Marcia e chiederà aiuto a Genoveva nel sostenerla in questa sua azione, ma nella Salmeron troverà una forte opposizione. Inoltre si avvicinerà sempre di più il momento del matrimonio tra Ramon e Carmen e per l'occasione tornerà pure Milagros. Emilio e Cinta proveranno a far conoscere ad Angelines un nuovo ragazzo, nella speranza che la ragazza possa innamorarsi.

Emilio e Cinta presentano un ragazzo ad Angelines

Nell'episodio di Una vita che sarà trasmesso lunedì 2 novembre che Ramon e Carmen resteranno a vivere in casa con Lolita e Antonito, come questi ultimi avevano chiesto alla coppia. Intanto Ledesma tornerà ad Acacias con Angelines da Vila e l'uomo inizierà a corteggiare Felicia. Nella puntata del 3 novembre, dopo che dirà a Rosina e Susana che Marcia è una donna pericolosa, Ursula riferirà a quest'ultima che lascerà Acacias. La domestica iberica, allora, penserà che finalmente non rivedrà più la persona che da tempo la tormenta. Secondo gli spoiler di mercoledì 4 novembre, Genoveva sarà sempre più convinta di andare via da Acacias. Nel frattempo Emilio e Cinta faranno conoscere ad Angelines un ragazzo, con la speranza che tra i due possa nascere un sentimento d'amore.

Cinta e Bellita si esibiscono durante il matrimonio

In base alle anticipazioni televisive del 5 novembre, Milagros arriverà nel quartiere iberico per il matrimonio imminente del padre. Ramon e Carmen in questo modo potranno finalmente suggellare il loro amore in forma ufficiale. Intanto Ursula si troverà sempre al fianco di Genoveva e le proporrà di ideare un piano per liberarsi di Marcia.

Nella puntata di venerdì 6 novembre, il guasto alle tubature nella pensione sarà riparato in tempi record e in questo modo le nozze del Palacios potranno svolgersi regolarmente. I Dominguez come regalo di matrimonio decideranno di far esibire Cinta e Bellita.

Genoveva nega l'aiuto a Ursula

Secondo le trame di sabato 7 novembre, Genoveva riferirà a Ursula che non darà il suo contributo per liberarsi di Marcia [VIDEO]e la domestica le risponderà di averla tradita.

Infine Felipe farà tornare Augustina a servizio a casa sua.

Per chi non potrà seguire i nuovi episodi e quelli trasmessi precedentemente della soap tv Una vita, ricordiamo che su Mediaset Play saranno disponibili le repliche. Per poter accedere alla piattaforma online non è prevista alcuna registrazione o sottoscrizione di abbonamento.