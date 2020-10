Le anticipazioni di Una vita, inerenti le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 7 novembre, si concentrano sull'imminente partenza di Ursula, sull'arrivo della figlia di Trini e sulla cerimonia nuziale di Carmen e Ramon. Nel dettaglio, la perfida Dicenta si deciderà a lasciare il villaggio per poi, in seguito, proporre a Genoveva Salmeron di sbarazzarsi per sempre della povera Marcia. Per prendere parte all'imminente matrimonio di suo padre, la piccola Milagros farà ritorno ad Acacias 38 suscitando la gioia dei vicini. Riusciranno Fabiana e Servante a riparare i danni alla loro pensione in tempo per le nozze di Ramon e Carmen?

Anticipazioni Una vita, trame al 7 novembre: Ramon e Carmen restano da Lolita

Il giorno del matrimonio di Ramon e Carmen si avvicinerà a grandi passi, ma la coppia deciderà di rimandare ad un momento più favorevole il loro trasloco in un'altra abitazione. Sarà così che Carmen e Ramon resteranno ancora per qualche tempo nell'abitazione di Lolita e Antonito, almeno fino a quando le cose tra i due coniugi non si aggiusteranno. Intanto, Servante e Fabiana saranno alle prese con le riparazioni dei danni avvenuti nella loro pensione, luogo che ospiterà la cerimonia nuziale di Carmen e dell'anziano Palacios.

La figlia di Ramon e Trini fa ritorno ad Acacias

La figlia della defunta Trini, Milagros, farà ritorno ad Acacias 38 per prendere parte alla cerimonia nuziale di suo padre con l'ormai ex domestica Carmen.

L'arrivo della bambina sarà accolto con gioia e verrà festeggiato da tutti i vicini. Dopo essersi assentato per qualche tempo, Ledesma ricomparirà nel villaggio assieme alla figlia Angelines e farà delle esplicite proposte d'amore a Felicia. Emilio e Cinta studieranno un piano per fare in modo che la figlia di Ledesma rompa la promessa di nozze di sua spontanea volontà.

Sarà così che la ragazza farà la conoscenza di Nicolas: ma la scintilla d'amore scatterà?

Spoiler Una vita: Ursula pronta a sbarazzarsi di Marcia in modo definitivo

Con Genoveva in procinto di partire, anche Ursula deciderà di imitarla e di andare via da Acacias. Tuttavia, prima di partire, l'ex istruttrice sparlerà di Marcia a Rosina e Susana facendola passare per una persona estremamente pericolosa.

In seguito, Ursula deciderà di rimanere al fianco di Genoveva e le proporrà di far fuori l'ignara Marcia.

Il ricevimento di nozze di Carmen e Ramon si celebrerà alla pensione di Fabiana e Servante e quest'ultimi riusciranno a riparare giusto in tempo i dannidei giorni precedenti. In occasione del ricevimento nuziale, la famiglia Dominiguez regalerà agli sposi un'esibizione di Bellita e Cinta che conquisterà tutti gli invitati.