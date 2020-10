Le prossime settimane di Una vita saranno ricche di emozioni e colpi di scena. Dopo ben 1105 puntate, il personaggio di Ursula dirà addio per sempre alla soap iberica. La donna infatti, verrà uccisa su mandato di Genoveva. Le due donne infatti, romperanno la loro alleanza nel momento in cui Salmeron deciderà di desistere dai suoi piani di vendetta per amore di Felipe, al quale dirà di aspettare un figlio da lui. Una bugia bella e buona questa, di cui Ursula sarà a conoscenza e che rischierà di far saltare in aria i piani di Genoveva. Per tale motivo, la dark lady di Acacias non esiterà a chiedere al suo amante Santiago/Israel, di uccidere Ursula.

Una vita, trame Spagna: Genoveva volta le spalle a Ursula per amore di Felipe

Molte novità attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime settimane. Felipe, dopo aver rivelato a Genoveva di averla solo presa in giro e di non essere affatto interessato a lei, uscirà allo scoperto con Marcia, la donna di cui è realmente innamorato. Un duro smacco per la vedova di Alfredo Bryce, la quale non si darà per vinta e cercherà di riconquistare l'avvocato. Per tale motivo, non esiterà a mandare all'aria il matrimonio di Felipe con Marcia, facendo arrivare nel quartiere Santiago, il marito creduto morto di Marcia. Si scoprirà in seguito che, in realtà, l'uomo si chiamerà Israel e sarà il fratello gemello del consorte deceduto di Marcia, nonché l'amante proprio di Genoveva.

Sarà in questo frangente che Ursula, si sentirà tradita dalla sua alleata, visto che la vedova di Alfredo non sembrerà più disposta a supportarla nei suoi piani di vendetta contro i vicini di Acacias.

Una vita anticipazioni: Genoveva incarica Santiago di uccidere Ursula

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, si capirà come Genoveva sarà disposta a tutto pur di farsi sposare da Felipe.

Ora che Marcia sarà fuori dai giochi, Genoveva ingannerà Felipe, dicendogli di aspettare un figlio da lui. In realtà la creatura che porta in grembo sarà di Santiago, il suo amante. Ursula, a conoscenza della verità, non sembrerà essere disposta a mantenere il segreto e giurerà vendetta contro Salmeron, dopo che la donna le avrà voltato le spalle.

Genoveva a questo punto, nel timore che l'ex istitutrice possa smascherarla, incaricherà il suo amante Santiago di ucciderla.

Santiago e Genoveva mettono fine alla vita di Ursula nelle prossime puntate di Una vita

Dando uno sguardo alle trame spagnole di Una vita Ursula si recherà ad un appuntamento in un luogo isolato. Sarà stata Genoveva ad attirarla in quel luogo con l'inganno, chiedendo poi a Santiago di spararle. Ursula a questo punto, cadrà in terra in una pozza di sangue e, prima di morire riuscirà a lanciare una maledizione all'indirizzo di Genoveva. Con questo tragico epilogo, il personaggio di Ursula Dicenta dirà addio a Una vita dopo oltre 1000 puntate. Per assistere a questo tragico avvenimento anche su Canale 5, bisognerà attendere diverse settimane, visto il divario tra la messa in onda spagnola e quella italiana.