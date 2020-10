La soap opera iberica Una vita continua ad essere molto movimentata. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori seguiranno sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2020, raccontano che Ramon Palacios e Carmen Sanrujo, oltre ad avere delle incomprensioni, saranno in pensiero per Antonito Palacios alla stessa maniera di Lolita Casado. In particolare quest’ultima, insieme ai suoceri, non riuscirà a stare tranquilla, dopo aver saputo che suo marito non è tornato ad Acacias 38 come avrebbe dovuto.

Susana Sele,r invece, finalmente si ricongiungerà con il marito Armando.

Una vita, trame Spagna: Natalia segue i consigli di Genoveva, Armando e Susana si baciano

Nel corso delle puntate in onda in Spagna dal 26 al 30 ottobre 2020, Aurelio Mendez, pur essendo appena diventato un investigatore privato, avrà già un incarico. L’ex commissario, su richiesta di Soledad, dovrà scoprire per quale motivo Felicia, quando era ancora viva, riceveva diverse visite da Natalia. Nel contempo Marcos sarà sempre più convinto che la sorella di Aurelio potrebbe essere l’assassina di sua moglie. Susana deciderà di recarsi a Vienna, nonostante Rosina e Liberto cercheranno di farle cambiare idea. A gran sorpresa Armando farà ritorno ad Acacias 38. Intanto a Ramon non piaceranno i nuovi servizi di parrucchiere di cui si occuperà Carmen.

Successivamente Natalia cercherà di sedurre Felipe, invece Alodia dirà a Ignacio di non poterlo più coprire. Non appena il suo tentativo per conquistare l’avvocato fallirà, poiché non si fiderà di lei, la sorella di Aurelio riceverà dei consigli da Genoveva che la inviterà a cambiare tattica. Armando si metterà subito alla ricerca della moglie Susana, quando saprà che è partita per cercalo: per fortuna quest’ultima tornerà nel quartiere iberico dopo aver ricevuto un telegramma dal marito.

Nel contempo Soledad incoraggerà Anabel a continuare la sua storia d’amore con Aurelio. Carmen farà sapere a Lolita che a Ramon non piace il suo atteggiamento, mentre Daniela verrà aggredita nel cuore della notte da un gruppo di ubriachi: a prendere le difese della fanciulla ci penserà il nonno Roberto.

Armando, dopo aver baciato appassionatamente Susana, le proporrà di andare a vivere a New York. Soledad convincerà Marcos a smettere di punire la figlia Anabel, invece Alodia si emozionerà dopo aver passeggiato con Ignacio.

Anabel e Aurelio si giurano amore eterno, Antonito non è tornato in Spagna

A questo punto Soledad riceverà un pacco minaccioso. Finalmente Anabel e Aurelio si lasceranno andare alla passione, dopo essere tornati alle scuderie. Marcos confesserà a Roberto che Felicia è stata avvelenata, invece Mendez continuerà a portare avanti le sue indagini grazie alle informazioni fornite da Soledad. Quest’ultima intanto si rifiuterà di mettere al corrente Anabel della sua relazione con Marcos.

Natalia e Genoveva prepareranno una festa per presentare la loro nuova casa. I Palacios, dopo aver appreso che un diplomatico ha subito un grave incidente in Nord Africa, temeranno si tratti di Antonito. Anabel e Aurelio dopo aver trascorso la notte insieme si giureranno amore eterno. Si scoprirà che quest’ultimo aveva stretto un accordo con Soledad, per conquistare la figlia di Marcos non appena ringrazierà la cameriera.

I Palacios faranno un sospiro di sollievo, quando il ministero preciserà che il diplomatico rimasto ferito è vivo. Nonostante ciò Ramon, Carmen e Lolita si preoccuperanno lo stesso, poiché sapranno che Antonito non è tornato in Spagna con i suoi compagni. Rosita si lamenterà con i suoi amici per il poco romanticismo di Liberto.

Per finire Anabel dirà a Soledad di sapere che suo padre Marcos è il suo amante, invece Miguel scoprirà che il rapporto tra la giovane Bacigalupe e Aurelio non è soltanto amichevole.