Nelle prossime settimane i fan italiani di Una vita assisteranno ad un nuovo colpo di scena. Marcia Sampaio infatti sparirà nel nulla, gettando nello sconforto Felipe. Si scoprirà che la donna sarà stata rapita da uno degli scagnozzi di Cesar Andrade e dietro alla faccenda ci sarà lo zampino di Ursula e Genoveva. Quest'ultima, decisa a conquistare il cuore di Felipe non esiterà a sbarazzarsi di Marcia, con la quale l'Alvarez Hermoso era in procinto di fidanzarsi ufficialmente. Riuscirà Felipe e ritrovare la sua amata Marcia?

Una vita, trame spagnole: Ursula e Genoveva alleate contro Marcia

Colpo di scena nelle prossime puntate di Una vita che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana.

Secondo alle trame su ciò che è già stato trasmesso in Spagna, si viene a sapere che Genoveva e Ursula si alleeranno contro Marcia. Le due dark lady prenderanno di mira la giovane brasiliana, dopo aver scoperto che Marcia e Felipe hanno una relazione. I due infatti, nelle prossime puntate saranno pronti a uscire allo scoperto tanto che Alvarez Hermoso deciderà di organizzare una festa di fidanzamento per ufficializzare la loro storia d'amore. Genoveva non reagirà affatto bene alla notizia e sarà in questo frangente che, in combutta con Ursula, studierà un nuovo e subdolo piano per eliminare la sua ''rivale'' in amore.

Marcia scompare nel nulla il giorno del suo fidanzamento con Felipe

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si vedrà come Genoveva non esiterà a dare istruzioni alla sua alleata Ursula affinché prenda contatti con un certo Cesar Andrade.

Nel frattempo Felipe, ignaro di ciò che starà per accadere alla sua amata, non vedrà l'ora di presentare Marcia Sampaio come sua fidanzata. All'evento sarà invitato anche Mauro San Emeterio, un volto che i fan di Una vita conoscono molto bene e che avrà da poco fatto ritorno ad Acacias. L'ex poliziotto, da quanto si apprende, nonostante l'invito deciderà di non partecipare alla festa.

Poco prima di arrivare alla sua festa di fidanzamento Marcia scomparirà nel nulla. Un misterioso uomo la aggredirà e le farà perdere i sensi portandola via dal palazzo di Acacias 38.

Una vita, anticipazioni Spagna: Mauro intuisce che Marcia è stata rapita

Quando Felipe si accorgerà della scomparsa di Marcia sarà troppo tardi.

Di lei non si avranno più tracce e, inizialmente, l'avvocato penserà che la sua amata sia fuggita di sua spontanea volontà. Successivamente, i telespettatori di Una vita capiranno che Marcia sarà stata rapita da uno degli scagnozzi di Cesar Andrade, l'uomo che in passato la ridusse in schiavitù. A questo punto sembrerà che la povera Sampaio debba rivivere di nuovo l'incubo del passato. Sarà Mauro San Emeterio il primo a sospettare che Marcia Sampaio sia stata rapita e soprattutto che dietro all'intera vicenda ci sia lo zampino di Ursula e Genoveva.