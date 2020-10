Le anticipazioni di Una vita che riguarderanno gli appuntamenti che andranno in onda dal giorno 1° fino al giorno 7 novembre, raccontano che Genoveva Salmeron, Marcia e Felipe daranno vita ad un triangolo amoroso molto inteso e alla fine l'avvocato deciderà di scegliere proprio la domestica brasiliana. Ma Genoveva non perderà affatto la speranza e cercherà in tutti modi di riconquistare il cuore del giovane Felipe. Ma ecco che nel corso delle puntate in onda da domenica 1 a sabato 7 novembre, Genoveva si preparerà a lasciare per sempre il paese di Acacias 38. Inoltre, prima di andare via vorrà parlare con Marcia per chiederle inaspettatamente di prendersi cura di Felipe.

Infine il problema nella locanda di Servante e Fabiana verrà risolto e i proprietari riusciranno anche a realizzare un ricevimento per le nozze.

Una vita, trame prossime puntate: Marcia verrà minacciata ancora una volta dalla Dark lady Ursula Dicenta

Nelle prossime puntate della soap opera Una vita, Ursula alluderà al fatto che la domestica brasiliana Marcia è una persona molto pericolosa e dirà che anche lei dovrà lasciare Acacias 38. Sebbene l'avvocato Felipe le aveva detto di non avvicinarsi più alla sua amata Marcia, Ursula sarà pronta a mettere in atto un piano diabolico. La Dicenta continuerà ancora a mostrare tutto il suo immenso sostegno a Genoveva e le proporrà anche di eliminare per sempre Marcia.

Genoveva deciderà di rifiutare la proposta di Ursula e l'avvocato Felipe toglierà alla brasiliana Marcia l’incarico di domestica, riassumendo così la giovane Agustina.

Fabiana e Servante riusciranno a risolvere il problema della pensione

Nei prossimi episodi della soap opera Una vita Ramon deciderà di rimanere a vivere dentro casa con Lolita e Antonito dopo aver sposato la sua amata Carmen, mentre tornerà ad Acacias la piccola Milagros, la piccola figlia che il Palacios ha avuto in passato con Trini.

Dopo la scomparsa di quest’ultima, la bimba ha lasciato il quartiere e ha vissuto per tutti questi anni in Francia, dove ci sono Victor e Maria Luisa. Fortunatamente il grande danno alla pensione di Fabiana e Servante verrà riparato con successo e giusto in tempo per il ricevimento di nozze. I Dominguez per ringraziarli decideranno di fare un regalo molto gradito alla coppia: un’esibizione della figlia Cinta e di Bellita.

Per scoprire le nuove vicende della soap opera spagnola Una vita, bisognerà attendere le prossime anticipazioni delle prossime settimane.