Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera nata in Spagna dalla penna di Aurora Guerra. Le trame delle prossime puntate rivelano che Felicia Pasamar accetterà di contrarre un matrimonio senz'amore con Copernico Ledesma, per evitare che quest'ultimo denunci suo figlio Emilio di omicidio.

Una vita: Emilio vuole fuggire in Argentina

Le anticipazioni di Una vita, sulle prossime puntate in programma a breve in Italia, segnalano che Felicia deciderà d'immolarsi per il bene della sua famiglia. Tutto comincerà quando Copernico si dichiarerà disposto a non denunciare Emilio per la morte di Federico Valdeza, il giovane che aveva abusato di Camino.

L'uomo, infatti, pretenderà che il giovane Pasamar contragga matrimonio con la primogenita.

Tuttavia il fratello di Camino dimostrerà di non riuscire a dimenticare Cinta, tanto da fare andare su tutte le furie Ledesma. Per questo motivo, l'uomo porterà via Angelines da Acacias 38 e minaccerà Felicia, dicendole che suo figlio pagherà per l'affronto fatto nei suoi confronti.

Emilio, a questo punto, deciderà di fuggire in Argentina dopo essersi confrontato con sua madre. Peccato che il giovane non riesca a stare lontano da Cinta, tanto da spingerlo a chiederle di seguirlo in America Latina. Tuttavia il piano fallirà miseramente per colpa di Felicia. Infatti la ristoratrice stipulerà un accordo con Copernico per evitare che il fratello di Camino finisca in guai seri.

Felicia accetta di diventare la moglie di Ledesma

Dagli spoiler della soap opera iberica, inmerito alle puntate in programma nelle prossime settimane sul Canale 5, si evince che Felicia accetterà di diventare la moglie di Ledesma, in questo modo il suo primogenito non verrà denunciato dall'uomo per la morte accidentale di Federico.

L'uomo accetterà con grande stupore il patto, tanto da iniziare a fare da padrone al Nuovo Secolo XX. Un atteggiamento che manderà su tutte le furie Camino ed Emilio.

Susana e Rosina, invece, appariranno incredule di fronte all'intenzione della loro amica di fidanzarsi con Copernico.

Jose Miguel e Bellita scoprono che i Pasamar sono ricattati da Copernico

Intanto Cinta confesserà a Jose Miguel e Bellita che Felicia ha accettato di sposare Copernico Ledesma per salvare i suoi figli.

La situazione, però, si complicherà ulteriormente quando Copernico pretenderà che il matrimonio venga celebrato entro due mesi. Nel frattempo ferveranno i preparativi per un banchetto in piena regola, tanto che la ristoratrice sarà molto contenta di esaudire tale richiesta, sebbene in cuor suo sappia di essersi cacciata in un problema più grande lei.