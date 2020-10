Cambia la programmazione della soap opera Una vita, in onda con grande successo su Canale 5. Per sabato 31 ottobre è prevista una variazione di palinsesto e al posto della serie tv iberica andrà in onda un ulteriore episodio di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie turca che vede protagonista Can Yaman, considerato l'attore sex symbol del momento. Una notizia che sicuramente renderà felicissimi i numerosi fan della soap turca.

Salta la puntata di Una vita del 31 ottobre: variazione palinsesto Canale 5

Nel dettaglio, come riportato dalla guida tv ufficiale Mediaset, per sabato 31 ottobre è previsto un nuovo episodio di Beautiful a partire dalle 13:40, dopodiché alle 14:10 non ci sarà una nuova puntata di Una vita (così come accade tutte le settimane) ma il palinsesto della rete ammiraglia prevede una puntata speciale di DayDreamer.

La serie tv turca, che normalmente va in onda dalle 14:45 alle 16:00, questo sabato 31 ottobre anticiperà alle 14:10 l'inizio della messa in onda, andando a coprire per circa due ore il palinsesto di Canale 5. Sicuramente saranno contenti i fan della serie con Can Yaman, meno quelli di Una vita.

Al posto di Una vita andrà in onda DayDreamer con Can Yaman

Tuttavia, un nuovo appuntamento con la soap opera iberica è in programma normalmente per domenica 1° novembre: la messa in onda in questo caso è prevista come sempre per le 14:35 circa, sempre dopo Beautiful, con un nuovo episodio della durata di trenta minuti.

Resta da capire, invece, cosa ne sarà della programmazione del sabato di Una vita e se questa variazione di palinsesto per lasciare spazio a DayDreamer sarà in vigore solo per questo 31 ottobre oppure se proseguirà anche nelle prossime settimane.

Gli spoiler delle nuove puntate di Una vita: Genoveva e Ursula lasciano Acacias

In attesa di scoprire quali saranno le decisioni Mediaset da questo punto di vista, le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita in onda a partire dal 1° novembre rivelano che per Genoveva arriverà il momento di congedarsi dagli abitanti di Acacias.

La donna, infatti, prenderà la decisione di abbandonare il piccolo paese spagnolo dopo l'ennesimo rifiuto di Felipe. Prima di congedarsi si rivolgerà anche a Marcia, chiedendole di prendersi cura dell'avvocato, proprio come avrebbe fatto lei.

Occhi puntati anche su Ramon che alla fine accetterà di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito mentre Ursula continuerà a fare delle perfide allusioni sulla pericolosità di Marcia, parlandone con Susana e Rosina.

Dopodiché anche lei annuncerà che lascerà il paese con la sua padrona Genoveva.