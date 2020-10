Oggi è andata in onda un'altra litigata a Uomini e Donne di Maria De Filippi tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani. La padrona di casa del talk show di Canale 5 ha voluto iniziare questa nuova puntata facendo vedere un duro scontro tra le due protagoniste del programma targato Mediaset. Tina Cipollari ha rimproverato la dama torinese e le ha detto che non si deve più permettere di dire determinate frasi a una madre di famiglia.

Lite furibonda nel programma di Maria De Filippi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

In questo filmato che è stato mandato in onda il 13 ottobre 2020, Tina Cipollari ha detto a Gemma di non andare al confessionale per parlare male di lei.

L'opinionista avrebbe consigliato alla dama torinese di dire le cose in faccia, senza doversi nascondere come se fosse una vigliacca. Ma Tina ha tuonato ancora dicendole: "Ti do un consiglio: vai a casa e preparati la minestrina perché alla tua età le nonnine vanno a letto presto". Gemma naturalmente ha risposto subito all'ex moglie di Kikò Nalli, dicendole che dovrebbe cercare di essere più solidale con un'altra donna e che la minestrina lei non se la prepara.

Dopo questo duro confronto tra Gemma e Tina, la dama torinese si è sfogata all'interno del camerino. Gemma avrebbe detto che la minestrina se la dovrebbe preparare lei e che sarebbe un'esperta di pesci. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare del tutto l'opinionista del talk show di Canale 5: 'Falla entrare subito perché oggi faccio una strage'.

La Cipollari ha continuato a dire che non si doveva permettere di dire una frase del genere visto che ha avuto pochissime relazioni e che soprattutto si è sposata e ha avuto anche 3 figli. Secondo Tina, Gemma non dovrebbe dire a una madre che è esperta di pesci.

Uomini e Donne, Tina dice a Gemma che non si deve più permettere di dire frasi del genere

La padrona di casa di Uomini e donne ha fatto uscire Gemma dai camerini per farla ritornare al centro dello studio. Tina Cipollari ha subito messo le cose in chiaro, dicendole che non si deve mai più permettere di dire una battuta del genere e che soprattutto, non avrebbe fatto ridere nessuno.

Inoltre ha detto anche che deve smetterla di sparlare di lei in camerino e che nella sua vita non ha avuto mai dei seri problemi, visto che qui a Uomini e Donne, piange per uomini che neanche conosce. Infine, la litigata si è conclusa con la dama torinese che ha detto a Tina che è sempre stata lei a darle dello scorfano. Per scoprire i prossimi sviluppi del talk show Uomini e Donne di Maria De Filippi bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda sempre su Canale 5.