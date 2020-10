Tina Cipollari è tornata a parlare del suo rapporto conflittuale con Gemma Galgani a Uomini e donne e lo ha fatto in una nuova intervista rilasciata al sito web de 'Il Fatto Quotidiano', dove si è difesa dalle accuse di bullismo che le sono state affibbiate nel corso di questi anni. Complici i numerosi scontri verbali e quasi fisici che ci sono stati con la dama torinese presente nel parterre del trono over, l'opinionista del fortunato dating show di Canale 5, si è difesa affermando che parlare di bullismo è un'accusa molto grave nei suoi confronti.

Tina Cipollari parla di Gemma Galgani e si difende dalle accuse di bullismo a Uomini e donne

E così Tina ha rigettato al mittente le polemiche per il suo comportamento nei confronti di Galgani, affermando che non è la prima né l'unica ad aver ricevuto un gavettone. 'Non ho picchiato nessuno e non ho usato violenza, non esageriamo', ha dichiarato Cipollari nel corso dell'intervista aggiungendo poi che Gemma sa bene come difendersi dai suoi attacchi verbali.

Per l'opinionista di Uomini e donne, infatti, la dama torinese è tutt'altro che una vittima così come appare in trasmissione. 'E' una donna furba che conosce il contesto televisivo' ha proseguito Tina aggiungendo che ormai avrebbe capito che il raccontarsi in televisione come una donna sentimentalmente sfortunata, frutterebbe consensi e gradimento.

Le nuove dichiarazioni di Tina sulla 'rivale' Gemma

Insomma pur facendo precisione sulle accuse di bullismo, Tina non sembra aver cambiato idea nei confronti della sua 'rivale' Gemma, confermando così l'antipatia che prova nei suoi confronti. E parlando delle accuse di Gemma, che la considera la responsabile dei suoi fallimenti amorosi, Tina ha ribadito che lei si limita a basarsi sui fatti che accadono e a descriverla per ciò che è realmente.

Come reagirà a questo punto la dama torinese di fronte a queste nuove dichiarazioni dell'opinionista di Uomini e donne? In attesa di scoprire quali saranno i risvolti, Tina ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto conflittuale con la contessa Patrizia De Blanck che in queste settimane l'ha nominata diverse volte (con epiteti dispregiativi) all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

GF Vip, Tina fa chiarezza sulla contessa De Blanck

A quanto pare l'antipatia tra le due sarebbe nata durante la partecipazione al reality show Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Tina ha raccontato di aver avuto dei diverbi con la contessa, che ha definito una donna prepotente, in occasione di alcune nomination.

'Io la presi in giro e lei si offese' ha ricordato Cipollari che tuttavia ha aggiunto che in seguito a quell'esperienza televisiva nel reality di Rai 1, non ha più avuto modo di vedere De Blanck in altre occasioni.