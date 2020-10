Can Yaman ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. Tra i vari argomenti trattati nell'intervista, l'attore turco ha parlato anche della cancellazione della serie televisiva Bay Yanlis: al riguardo il 31enne ha ammesso di non essere a conoscenza dei motivi che hanno portato ad una simile scelta confidando però di esserne molto dispiaciuto.

'Mi cimenterò in altri ruoli'

Cana Yaman al settimanale Chi ha ovviamente parlato della propria carriera. Il 31enne ha confidato di non avere paura di rimanere imprigionato in determinati ruoli: "Non ho fretta, prima o poi mi cimenterò in altri ruoli". Nel corso dell'intervista, l'attore ha poi espresso il proprio rammarico per la cancellazione di Bay Yanlis: "Mi dispiace perché in questa serie ho interpretato un personaggio che mi ha permesso di esprimermi liberamente".

Can infatti, ha confidato ad Alfonso Signorini di non essere stato troppo schiacciato dalla sceneggiatura.

Inoltre, nella serie turca Yaman aveva avuto la possibilità di ritrovare sul set la collega Ozge Gurel. I due attori in passato hanno preso parte alla fiction Dolunay, conosciuta in Italia con il nome di Bitter Sweet. Prima di concludere il capitolo relativo alla cancellazione dello sceneggiato tv, Can Yaman ha precisato di non sapere perché sia stato deciso di non mandare più in onda la serie, "chiedetelo ai grandi capi" ha chiosato.

Can è infine tornato a parlare di un progetto di lavoro con Ferzan Ozpetek. L'attore ha affermato che in futuro i due potrebbero avviare una collaborazione, ma al momento non c'è nulla all'orizzonte.

Can e Ferzan, dopo essersi parlati per un lungo periodo telefonicamente, hanno avuto modo di incontrarsi a Roma, staremo a vedere cosa accadrà.

La trama della serie

Da qualche giorno a questa parte non si fa dunque che parlare della cancellazione della serie turca Bay Yanlis. La fiction racconta la storia di Ezgi: la giovane, nel giorno del suo compleanno, viene a conoscenza del fatto che il suo fidanzato ha una relazione parallela.

La protagonista interpretata da Ozge Gurel, dopo aver lasciato la casa coniugale, si ripromette dunque di stare lontana dagli uomini sbagliati ma una volta giunta nel nuovo appartamento conosce il suo vicino di casa interpretato proprio da Can Yaman. Il ristoratore, vedendo la sua vicina di casa finire sempre nei guai per amore, deciderà di aiutarla a trovare quello vero.

In Italia Bay Yanlis dovrebbe essere trasmessa nell'estate del 2021. Il colosso di Cologno Monzese sembra non essere intenzionato a farsi scappare le serie televisive in cui è presente Can Yaman: dopo il successo ottenuto con Bitter Sweet e Daydramer, Mediaset continua dunque a puntare sull'attore turco.