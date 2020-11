Piccolo scivolone social per Andrea Damante: il ragazzo non si è accorto di aver mostrato ai suoi oltre 2,4 milioni di follower su Instagram il suo numero di telefono. Sebbene il dj abbia rimosso la Stories nella quale si vedeva chiaramente il suo contatto privato, alcuni fan sono stati più veloci di lui e hanno salvato l'immagine, che poi è stata ripresa anche dai blog di Gossip come Very Inutil People.

Inconveniente social per Andrea Damante

Martedì 10 novembre, Andrea Damante si è reso protagonista di una gaffe che sta facendo discutere sul web. Come riporta il sito di Novella 2000, l'ex tronista di Uomini e donne ha commesso un errore che potrebbe costringerlo a cambiare qualcosa di personale.

Nelle scorse ore, dunque, sul profilo Instagram del bel dj è stata pubblicata una Stories nella quale veniva inquadrato il referto medico che ufficializzava l'esito negativo ai controlli anti-Covid nel quale si è sottoposto il ragazzo.

Nell'immagine in questione, però, non si leggevano soltanto le generalità del siciliano e il responso del test che ha fatto di ritorno da un weekend in Trentino: nella parte alta del foglio, infatti, campeggiava il suo numero di cellulare.

Il "Dama" non ci ha pensato di oscurare il suo contatto telefonico prima di postare la foto con la quale annunciava ai fan di essere negativo al coronavirus, per questo sono stati in tanti a notarlo e soprattutto a salvarselo.

Andrea Damante fa dietrofront ma è troppo tardi

La Stories nella quale si leggeva chiaramente il suo numero di telefono, Andrea l'ha rimossa da Instagram pochi minuti dopo averla caricata, ovvero non appena si è accorto della gaffe che ha commesso.

Peccato, però, che alcuni follower del ragazzo sono stati più veloci di lui e hanno fatto uno screenshoot all'immagine del referto che ha condiviso Damante nella giornata di ieri.

Sul blog Very Inutil People, ad esempio, si può vedere la prova dello scivolone che ha fatto il dj ma per rispetto della sua privacy il numero di cellulare è stato oscurato.

Non si sa ancora se l'ex tronista di Uomini e Donne sarà costretto a cambiare contatto come è già capitato ad altri personaggi famosi in passato: quando per errore viene condiviso sui social un dato personale come il numero di telefono, è molto probabile che migliaia di fan lo usino per scrivere o per telefonare al loro beniamino.

Weekend con Elisa e Tommy per Andrea Damante

Il test al quale si è sottoposto Andrea Damante nella giornata di ieri, ha dato esito negativo: il ragazzo non ha contratto il Coronavirus né a Milano dove vive né in montagna, dove ha trascorso l'ultimo fine settimana.

Come hanno documentato le Instagram Stories che ha pubblicato tra venerdì e domenica sul suo profilo, il dj ha lasciato la sua residenza in Lombardia per concedersi qualche giorno di relax in Trentino: il giovane ha raggiunto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ma non era da solo.

A condividere un weekend nella natura tra scampagnate in bici e pranzi all'aperto, è stata la bella Elisa Visari, un'attrice di appena 19 anni con la quale si dice che il Dama abbia in corso una frequentazione da qualche settimana.

La ragazza si è immortalata nella stessa auto di Andrea al ritorno a casa e, alle sue spalle, si è visto Tommaso, il cagnolino che Damante ha adottato assieme a Giulia De Lellis quando erano una coppia.

L'ex tronista non ha né confermato né smentito di avere un nuovo flirt dopo la rottura con l'influencer romana, ma le foto e video che lui ed Elisa hanno postato lo scorso fine settimana, non sembrerebbero quelli di semplici due amici che vanno fuori città per qualche giorno.