I concorrenti del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di ieri sera del reality show Mediaset, hanno scoperto che questa edizione andrà avanti fino al prossimo mese di febbraio 2021. Andrea Zelletta ha ammesso di essere disposto ad accettare il prolungamento della trasmissione ma subito dopo la diretta con Alfonso Signorini ha fatto una richiesta ben precisa alla produzione. L'ex tronista di Uomini e donne ha chiesto di poter avere a disposizione un bagno senza telecamere per potersi sfogare.

La richiesta di Andrea Zelletta alla produzione del Grande Fratello Vip 2020

Nel dettaglio, Andrea ha ammesso che resta volentieri all'interno della casa più spiata d'Italia ma ha chiesto di poter avere un bagno senza telecamere, disponibile almeno due volte a settimana e con un mini schermo al suo interno.

"Mi devo sfogare. Altrimenti batto la testa contro il muro" ha dichiarato senza troppi giri di parole l'ex tronista di Uomini e donne ammettendo così di aver bisogno di un momento di intimità dopo i due mesi trascorsi costantemente sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

Le parole di Andrea sul possibile ingresso di Natalia al GF Vip

"Giusto per scaricarmi, mica per altro" ha dichiarato Andrea che poi è stato tranquillizzato dai suoi coinquilini i quali gli hanno fatto notare che tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbe essersi anche la sua fidanzata Natalia.

"Lei non è tipo di ragazza per un programma come questo" ha dichiarato Andrea ammettendo di avere dei grossi dubbi circa la possibile partecipazione della sua fidanzata.

In attesa di scoprire se la richiesta di Andrea verrà accolta dalla produzione del Grande Fratello Vip 2020, va detto che non tutti i concorrenti in gara hanno accettato positivamente la notizia del prolungamento del reality show fino al prossimo mese di febbraio.

Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il GF Vip in anticipo

In particolar modo Elisabetta Gregoraci ha ammesso che non accetterà di andare avanti fino alla fine prevista di questa quinta edizione del reality, dato che non riesce più a stare lontana dal suo amato figlio Nathan Falco.

La showgirl calabrese ha ammesso che non riesce a pensare di dover trascorrere le festività natalizie lontana dal suo amato bambino e dai suoi familiari e per questo motivo pensa di gettare la spugna prima del previsto.

Stessa situazione anche per Dayane Mello, la quale ha già lasciato intendere che non porterà avanti la sua avventura nella casa del GF Vip per poter riabbracciare al più presto la sua bambina. Situazione diversa, invece, per Stefania Orlando che pur non nascondendo la fatica per questa avventura ha ammesso che sarebbe disposta ad andare avanti ma prima vorrebbe poterne parlare con suo marito e suo fratello per organizzarsi al meglio.