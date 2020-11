L'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno ritornerà in onda questa domenica 29 novembre su Canale 5, in prima visione assoluta. Le anticipazioni su questa nuova puntata rivelano che Can sarà a dir poco amareggiato e deluso dal comportamento della sua fidanzata che, stringendo un accordo alle sue spalle con Enzo Fabbri, ha tradito enormemente la sua fiducia al punto che il fotografo si mostrerà sempre più vicino e complice con la sua ex fidanzata Polen. Sanem, però, non mollerà la presa e tornerà all'attacco per riconquistare di nuovo il cuore del giovane Divit.

DayDreamer, le anticipazioni del 29 novembre: Can deluso

Nel dettaglio, all'interno dell'agenzia tutti tireranno un sospiro di sollievo nel momento in cui apprenderanno la notizia definitiva dell'arresto di Enzo Fabbri e Aylin.

I due sono stati portati in prigione per tutte le azioni negative che hanno compiuto nel corso di questi mesi.

Tuttavia questo non basterà a placare l'ira del fotografo, fortemente deluso dal patto segreto che Sanem aveva stretto con Fabbri per farlo uscire dal carcere, al punto da vendergli la ricetta del loro prezioso profumo. Un fattore che finirà per scatenare l'ennesima crisi di coppia tra i due.

E questa volta sarà Can a prendere le distanze dalla sua amata: le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 29 novembre rivelano che il fotografo si allontanerà dalla ragazza e si avvicinerà sempre più a Polen che, nel frattempo, approfitterà della situazione per essere sempre più presente.

Sanem prova a riconquistare Can: anticipazioni DayDreamer 29 novembre

Così Sanem si renderà conto che se vuole riconquistare il cuore di Can deve mettersi in gioco e tentare il "tutto per tutto". Così Leyla deciderà di aiutare sua sorella e chiederà anche a Emre di darle una mano. Sarà proprio quest'ultimo a scoprire che Can ha intenzione di lasciare per qualche giorno la città, così da poter avere tempo a disposizione per riflettere e pensare.

La trama di DayDreamer del 29 novembre rivelano che Emre inviterà Sanem a raggiungerlo, così da potergli spiegare in un clima più disteso il vero motivo che l'ha spinta a vendere il loro profumo al nemico giurato Enzo Fabbri.

Dal 21 dicembre ritorna l'appuntamento in daytime con DayDreamer - Le ali del sogno su Canale 5

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio della soap opera turca con Can Yaman, possiamo anticiparvi che il mese di dicembre sarà decisamente ricco di novità per la programmazione di DayDreamer. Le anticipazioni rivelano che la serie turca tornerà ad andare in onda in daytime, tutti i giorni su Canale 5, a partire dal prossimo 21 dicembre.

Un vero e proprio regale di Natale per tutti i fan della coppia Can-Sanem che, finalmente, potranno tornare a seguire le avventure dei loro beniamini tutti i giorni, anche solo per qualche settimana.