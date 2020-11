Nuovi colpi di scena animeranno le trame di DayDreamer-Le ali del sogno, la Serie TV turca con Can Yaman in onda su Canale 5 ogni domenica pomeriggio. Le anticipazioni delle nuove puntate turche raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alla decisione di Can di lasciare per un po' di tempo Istanbul dopo il suo addio con Sanem. Tale decisione presa dal fotografo avrà delle pesanti ripercussioni anche sul futuro della Fikra, l'agenzia fotografica che gestisce con suo fratello Emre, la quale andrà incontro al fallimento definitivo.

DayDreamer, le anticipazioni turche. Can se ne va e l'agenzia fallisce

Nel dettaglio, infatti, dopo che Can deciderà di partire e di iniziare un nuovo percorso di vita senza Sanem, anche la Fikra risentirà moltissimo della sua assenza.

Settimana dopo settimana, la situazione dell'agenzia fotografica peggiorerà sempre più, fino ad arrivare al tragico momento del fallimento e della chiusura definitiva.

Un duro colpo in primis per Emre ma anche per tutte le persone che lavorano alla Fikra e che si troveranno di punto in bianco a doversi trovare una nuova occupazione. Per il fratello di Can si prospetta un periodo particolarmente difficile dal punto di vista lavorativo ma anche economico.

Emre e Leyla si ritrovano senza lavoro e senza soldi

Emre, infatti, resterà per lungo tempo senza lavoro e soprattutto senza soldi: dopo la chiusura della Fikra la famiglia Divit finirà in bancarotta e a quel punto Leyla ed Emre saranno costretti a chiedere aiuto a Mevbike e Nihat che non si tireranno indietro.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, infatti, rivelano che i due si trasferiranno a casa dei genitori di Leyla ma il loro grande sogno resterà quello di riuscire ad avere al più presto una loro autonomia e soprattutto una casa dove poter stare insieme, da soli, e vivere così la loro favola d'amore.

Col passare del tempo, Leyla riuscirà a trovare un nuovo lavoro che, tuttavia, non la renderà soddisfatta al massimo mentre Emre, pur facendo diversi colloqui, non riuscirà subito ricollocarsi nuovamente nel mondo del lavoro.

Sanem soffre per l'addio di Can: le anticipazioni turche di DayDreamer

Insomma, la partenza improvvisa di Can ha destabilizzato un po' tutti e le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che ne risentirà moltissimo anche la stessa Sanem.

La ragazza, dopo essere stata lasciata senza alcun tipo di preavviso e dopo aver perso le tracce del suo fidanzato, finirà nel vortice della depressione.

Sanem, infatti, avrà bisogno dell'aiuto di un esperto per ritrovare di nuovo se stessa e finirà anche in una clinica specializzata per riuscire a superare questo difficile momento della sua vita.