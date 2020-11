Le nuove anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che per Sanem sono in arrivo degli avvenimenti spiacevoli, durante i quali la ragazza dovrà fare i conti con la dura separazione da parte di Can Divit. Tra i due innamorati, infatti, ci sarà un lungo periodo di gelo e separazione e questa volta Sanem non riuscirà a superarlo nel migliore dei modi. Per lei sarà addirittura un ricovero in clinica e quando il maggiore dei Divit scoprirà tutta la verità sulle peripezie che ha passato la sua amata per colpa sua non resterà affatto indifferente.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Sanem vittima della depressione

Tutto succederà nel momento in cui Can deciderà di lasciare Istanbul perché Sanem crede che sia stato lui a distruggere il suo prezioso libro.

A quel punto il fotografo crederà che non ha più senso restare in città se la sua amata lo ritiene responsabile della sua infelicità e farà così perdere le sue tracce per diverso tempo.

Sanem, infatti, proverà a cambiare pagina della sua vita ma per lei non sarà affatto semplice riuscire a dimenticarsi del suo amato Can. Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che, dopo l'addio del fotografo, Sanem cadrà nel vortice terribile della depressione, al punto che per un periodo di tempo i suoi familiari saranno costretti a rinchiuderla all'interno di una clinica specializzata.

Sanem ricoverata in clinica e odia Can Divit

La situazione di Sanem, quindi, non sarà affatto delle migliori e come se non bastasse la donna comincerà ad assumere dei farmaci per poter tornare a stare bene e riprendere così in mano le redini della sua vita.

Una condizione di grande fragilità quella che si troverà ad affrontare la bella Sanem ,che in cuor suo non ha mai dimenticato l'amato fotografo.

E in effetti non mancheranno occasioni per rivedere nuovamente Can. Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che il fotografo tornerà a Istanbul e ovviamente non tarderà ad arrivare il primo incontro con la giovane Aydin.

Per Sanem, però, sarà quasi un incontro liberatorio dato che la ragazza potrà finalmente rivelargli quanto lo ha odiato dopo che è andato via senza darle alcun tipo di spiegazione, facendo perdere le sue tracce e sparendo da un giorno all'altro dalla sua vita.

Can scopre la verità su Sanem: anticipazioni turche di DayDreamer

Un durissimo colpo per Can che solo in quel preciso momento si renderà conto di quanto Sanem abbia sofferto. Come se non bastasse, il fotografo noterà anche che la ragazza sta assumendo dei farmaci particolari e resterà particolarmente sorpreso e perplesso.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che a quel punto Can chiederà informazioni a suo fratello per scoprire cosa sia successo alla ragazza ed Emre gli confesserà che Aydin è stata addirittura ricoverata in clinica per depressione. L'ennesima batosta per Can che a quel punto proverà a riconquistare la fiducia della sua amata. Ci riuscirà? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la Serie TV di Canale 5.