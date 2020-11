La messa in onda di DayDreamer prosegue di domenica pomeriggio su Canale 5, intanto le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente in tv rivelano che ci sarà una nuova dura prova da affrontare per Can e Sanem. I due, infatti, saranno vittime dell'ennesimo piano diabolico architettato questa volta da Yigit con la complicità di Huma: i giovani fidanzati si allontaneranno fra loro per un bel po' di tempo, tanto che Sanem finirà in analisi. La giovane Aydin, però, non riuscirà a dimenticare del tutto il suo fidanzato e farà anche un sogno premonitore immaginando una vita felice con Divit.

DayDreamer, le anticipazioni delle puntate turche

Nel dettaglio, Can dopo essere arrivato al punto di non ritorno con Sanem, deciderà di abbandonare la sua vita a Istanbul e partirà, facendo perdere per un po' le sue tracce.

Un durissimo colpo soprattutto per la ragazza, che nel giro di un anno vedrà cambiare radicalmente la propria vita.

Le anticipazioni della Serie TV turca rivelano che, a distanza di 12 mesi da quel fatidico addio, ritroveremo Sanem che ormai è lanciatissima nel mondo dell'editoria con tanto di pubblicazione del suo primo romanzo. Il libro, dal titolo 'La fenice e l'albatros', ruoterà proprio intorno alle vicende della sua tormentata storia d'amore con Can, anche se nel romanzo la donna deciderà di far trionfare il lieto fine con il matrimonio dei due protagonisti.

Can ritrova la sua ex fidanzata Sanem dopo l'addio

Nella vita reale, però, le cose non vanno così e soprattutto Sanem dimostrerà di non essere riuscita a dimenticare del tutto quell'amore che le causa ancora sofferenza nel cuore.

Addirittura finirà in analisi per provate a superare questo difficile momento della sua vita, ma il ritorno inaspettato di Can a Istanbul scombussolerà nuovamente la sua vita.

Per uno strano scherzo del destino, Can tornerà in città e deciderà di acquistare un biglietto per andare a vedere un film al cinema.

Durante la fila, però, noterà la presenza della sua ormai ex fidanzata. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che Can riuscirà a non farsi vedere dalla donna, la quale avrà comunque la sensazione di essersi trovata vicina al suo ex fidanzato.

Il sogno premonitore di Sanem delle nozze con Can: anticipazioni turche di DayDreamer

Dal momento che già in passato Sanem aveva avuto questo tipo di visioni, la ragazza deciderà di chiamare subito la sua psicologa per metterla al corrente. In tale occasione la giovane scrittrice confesserà alla dottoressa di sognare in continuazione Can e di aver fatto anche una sorta di sogno premonitore sul loro matrimonio felice e la nascita di tre figli, probabilmente tutti della stessa età.

La psicologa, però, tranquillizzerà la ragazza, dicendole che ormai deve solo trovare la forza e il coraggio per lasciarsi alle spalle questa storia d'amore che le ha causato molta sofferenza.