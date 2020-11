Gli orologi del diavolo è la serie tv di Rai 1 con protagonista Beppe Fiorello. Martedì 10 novembre andrà in onda la seconda delle quattro puntate previste in prima visione assoluta. La fiction doveva debuttare la scorsa settimana ma in seguito alla notizia della morte di Gigi Proietti, la Rai ha deciso di modificare il palinsesto serale della rete ammiraglia per rendere omaggio all'attore scomparso. Intanto le anticipazioni del secondo appuntamento di martedì sera rivelano che la situazione per il protagonista Marco si farà sempre più complicata e durante una nuova missione che dovrà compiere accadrà il peggio: Marco finirà in carcere e dovrà scontare una pena di ben otto anni di reclusione.

Gli orologi del diavolo, anticipazioni seconda puntata del 10 novembre 2020

Nel dettaglio, Marco si ritroverà sempre più in difficoltà perché dovrà continuare a mentire spudoratamente ai suoi familiari, del tutto ignari di quello che sta combinando in accordo con la polizia.

Ecco perché Marco non vede l'ora di poter chiudere quel capitolo della sua vita ma Mario lo convincerà ad accettare un ultimo incarico.

E così Merani si troverà impegnato nella costruzione di una nuova imbarcazione per una consegna speciale. Tutto sembrerà filare per il verso giusto, fin quando Aurelio non chiederà che a guidare il gommone ci sia proprio Marco che, in un primo momento non sarà d'accordo, poi però dopo aver ricevuto protezione da parte della polizia deciderà di affrontare questa nuova sfida.

L'arresto di Marco che finisce in carcere con Pablo

Il colpo di scena, però, è dietro l'angolo: le anticipazioni de Gli orologi del diavolo raccontano che sul fronte francese ci sarà un clamoroso imprevisto.

La polizia non è stata avvertita della missione che Marco sta portando avanti in accordo con la polizia italiana e di conseguenza verrà arrestato.

Merani, quindi, verrà portato in carcere e si ritroverà a scontare la pena con Pablo, il braccio destro di Aurelio. Un vero e proprio choc per Marco, il quale si sentirà tradito e abbandonato dalla polizia italiana.

E la condanna finale sarà ancora più dura: l'uomo, infatti, verrà condannato a ben otto anni di reclusione.

Marco condannato a otto anni di carcere: le anticipazioni de Gli orologi del diavolo del 10 novembre

A quel punto Marco proverà in tutti i modi a mettersi in contatto con la polizia, sperando che qualcuno possa dargli una mano ad uscire da questo terribile incubo.

Le anticipazioni della seconda puntata de Gli orologi del diavolo in onda martedì 10 novembre su Rai 1 raccontano che a quel punto Marco si renderà conto che l'unica strada da perseguire è quella del silenzio.

Se venisse fuori che in realtà è un infiltrato della polizia, la sua vita e quella della sua famiglia sarebbe in serio pericolo e per questo Marco non potrà fare altro che accettare la condanna.