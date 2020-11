Giunge al termine la prima stagione de Gli orologi del diavolo, la Serie TV con protagonisti Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Le anticipazioni rivelano che la prossima settimana è previsto un nuovo raddoppio per la serie: lunedì 16 novembre andrà in onda il terzo appuntamento mentre martedì 17 sarà la volta della quarta e ultima puntata. E i colpi di scena non mancheranno: per Marco arriverà la resa dei conti finale con Aurelio ma al tempo stesso dovrà fare i conti anche con le problematicità del suo rapporto con Alessia.

Gli orologi del diavolo, anticipazioni ultima puntata del 17/11

Nel dettaglio, Marco sarà pronto per la nuova operazione che lo vedrà al fianco di Aurelio e riceverà le coordinate per raggiungerlo in pieno Oceano.

Scatta così l'operazione congiunta tra Spagna e Italia: la nave contenente le quattro tonnellate di droga verrà requisita ma Aurelio riuscirà a fuggire.

Intanto, una volta tornato in Italia, Marco sarà costretto ad assistere alla morte di suo padre e, come se non bastasse, dovrà pensare anche a sfuggire alla vendetta da parte di Aurelio. Le anticipazioni dell'ultima puntata de Gli orologi del diavolo raccontano che Merani accetterà di finire sotto protezione assieme ad Alessia e ai figli della donna.

È questo l'unico modo che ha per evitare che Aurelio possa fargli del male e mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari.

Marco riesce a far arrestare Aurelio: anticipazioni Gli orologi del diavolo ultima puntata

Tuttavia il trasferimento in una nuova località finirà per accendere di nuovo la crisi tra Marco e Alessia. A quel punto Merani, pur di liberare la donna ed evitare di condannarla ad una vita impossibile, le dirà di non amarla più e la manderà via.

Per fortuna Alessia non si arrenderà e tornerà di nuovo da Marco che, nel frattempo, era finito sull'orlo della disperazione dopo essere rimasto solo. Gli spoiler dell'ultima puntata de Gli orologi del diavolo del 17 novembre rivelano che dopo essere tornati in paese Marco, grazie all'aiuto di suo fratello Jacopo, riuscirà anche a far arrestare il perfido Aurelio e in questo modo sembrerà che il suo incubo sia finalmente finito.

Grande successo di ascolti per Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello

Una prima stagione decisamente fortunata quella de Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Dopo un esordio con oltre 5 milioni di spettatori, la seconda puntata della serie tv è stata seguita da una media di circa 4,8 milioni di spettatori, conquistando comunque uno share del 20%.

Numeri che hanno permesso alla fiction di battere sia il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini (in onda lunedì sera) sia il film in prima visione assoluta "Se son rose" con Leonardo Pieraccioni trasmesso martedì 10 novembre su Canale 5 e seguito da una media di circa 1,9 milioni di spettatori.