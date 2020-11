Martedì 17 novembre nuovo appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda come sempre alle 15:55 circa. Le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che per Gabriella arriverà un duro colpo da digerire dopo che la stilista presenterà i nuovi bozzetti per la collezione del Paradiso. Intanto Stefania, si renderà conto di essersi presa una vera e propria cotta nei confronti dell'affascinante Federico: peccato, però, che la ragazza finirà per illudersi sul conto del giovane Cattaneo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 17 novembre

Nel dettaglio, in questo nuovo episodio della soap in onda martedì pomeriggio in televisione, Gabriella e Roberta saranno entrambe alle prese con delle decisioni importanti da prendere dal punto di vista lavorativo.

Una situazione non facile per le due donne che dovranno chiarirsi un po' le idee.

In particolar modo per Gabriella arriverà una vera e propria doccia gelata nel momento in cui si presenterà a lavoro con i nuovi bozzetti della collezione natalizia che ha preparato per le clienti del Paradiso. Questa volta il progetto della stilista verrà bocciato da Vittorio Conti che non lo troverà di suo gradimento e adatto quindi alla loro clientela.

Bocciati i bozzetti natalizi di Gabriella

La stroncatura da parte di Vittorio, confermerà il fatto che questo per Gabriella non è affatto un periodo semplice: gli impegni di lavoro si faranno sempre più stressanti per la giovane stilista che sentirà sempre più il peso della responsabilità.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende riguardanti il giovane Pietro.

L'inizio del nuovo percorso lavorativo del nipote di Vittorio Conti, come magazziniere all'interno del Paradiso delle signore, non è iniziato affatto nel migliore dei modi.

Motivo per il quale Armando, in accordo proprio con Vittorio, deciderà di infliggere al ragazzo una dura punizione, così da portarlo a redimersi per le cattive azioni compiute.

Stefania si illude su Federico: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17 novembre

Tale punizione dovrebbe aiutare anche Pietro a responsabilizzarsi sempre più.

Sta di fatto che alla fine verrà coinvolto in questo provvedimento disciplinare anche Rocco. Nel frattempo al Paradiso tutti saranno in grandissima trepidazione per l'arrivo del noto ciclista Sante Gaiardoni che farà visita al grande magazzino con la sua fidanzata.

Occhi puntati anche sulla giovane Stefania: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 novembre rivelano che la nuova venere si renderà conto di essere presa sempre più dal giovane Federico e con il passare dei giorni penserà che il ragazzo stia iniziando a notarla. Peccato, però, che si tratti soltanto di un'illusione della stessa Stefania, dato che Federico non sembrerà avere interesse nei suoi confronti.