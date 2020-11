Le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena durante gli ultimi episodi della soap opera che ha chiuso già i battenti in patria. Quelle che andranno in onda nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5 saranno le puntate finali della soap ambientata a Puente Viejo che ha fatto sognare milioni e milioni di spettatori. Occhi puntati soprattutto sul rapporto tra Rosa e Adolfo: i due diventeranno marito e moglie a tutti gli effetti anche se il cuore dell'uomo continuerà a battere forte per la bella Marta.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Rosa e Adolfo diventano marito e moglie

Nel dettaglio, per Rosa e Adolfo arriverà il tanto atteso momento delle nozze che verranno celebrate in paese anche se l'uomo non nutre un vero sentimento nei confronti della donna che sta per sposare. Il suo cuore, infatti, batte forte per Marta ma purtroppo non avrà il coraggio di gettare all'aria le nozze.

Sta di fatto che il giorno del matrimonio sarà una vera e propria tortura per la povera Marta, dato che sua sorella le chiederà di farle da testimone sull'altare. Questo vuol dire che Marta sarà costretta ad assistere in presa diretta al fatidico momento in cui Adolfo infilerà la fede nuziale al dito di sua sorella, nonché rivale in amore.

Rosa ossessionata dalla gelosia per Marta

Il colpo di scena arriverà durante il momento del fatidico sì: le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto raccontano che lo sposo, quando dovrà pronunciare la frase di rito, sembrerà avere quasi un momento di incertezza. Adolfo esiterà a pronunciare quel sì finale che lo legherà per sempre a Rosa e per un attimo Marta tornerà a sperare.

Peccato, però, che alla fine l'uomo non riuscirà ad avere quel coraggio necessario per esprimere i suoi reali sentimenti e di conseguenza non troverà la forza per gettare all'aria le nozze con Rosa e così diventerà suo marito a tutti gli effetti. Ma questo non basterà a placare la gelosia della donna: da questo momento in poi, infatti, Rosa diventerà sempre più ossessionata dalla gelosia nei confronti di sua sorella e tale situazione finirà per diventare altamente pericolosa.

Marta e Adolfo, trionfa l'amore nel finale de Il Segreto: le anticipazioni spagnole

Ma per il finale de Il Segreto sono previsti dei nuovi entusiasmanti colpi di scena. Le anticipazioni spagnole raccontano che Rosa si renderà conto dei suoi problemi e deciderà di farsi curare in una clinica specializzata. La sua partenza dal paese, permetterà così a Marta e Adolfo di vivere serenamente la loro storia d'amore.

Tra i due, quindi, trionferà l'amore e dopo numerose peripezie finalmente riusciranno a coronare il loro sogno e a far vincere il loro sentimento.