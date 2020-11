Le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che nel finale dell'attuale stagione che sta andando in onda su Canale 5, il pubblico assisterà al ritorno di Emilia. La figlia di Raimundo e in passato 'nemica giurata' di donna Francisca rimetterà piede in paese dopo essersi trasferita a Cuba e lo farà per stare al fianco di suo padre che si troverà ad affrontare un periodo buio della sua vita. La presenza di Emilia non passerà inosservata anche se la donna nasconderà a tutti un segreto riguardante la sua salute che, risulta essere fortemente compromessa.

Il Segreto, anticipazioni e trame spagnole: il ritorno di Emilia a Puente Viejo

Nel dettaglio, Emilia deciderà di ritornare di nuovo a Puente Viejo dopo aver appreso che le condizioni di salute di suo padre Raimundo sono abbastanza preoccupanti. L'uomo ha perso conoscenza e non risponde agli stimoli esterni: necessita di cure giornaliere e di assistenza.

Donna Francisca starà al fianco dell'uomo della sua vita e lo aiuterà in tutto per tutto ma ben presto potrà contare anche sul sostegno di Emilia. Dopo essere scappata a Cuba per sfuggire alle sofferenze del passato e rifarsi una nuova vita, la donna riapparirà in paese e lascerà di stucco tutti gli abitanti.

Emilia nasconde un segreto: è gravemente ammalata ma non lo dice a nessuno

Quando le chiederanno il motivo che l'ha spinta a tornare in paese, Emilia risponderà dicendo che vuole stare al fianco di suo padre in questo momento del bisogno. Tuttavia la donna nasconderà a tutti un grande segreto: è gravemente ammalata e potrebbero restarli pochissimi mesi di vita.

Un duro colpo per Emilia che, tuttavia, per motivi misteriosi e incomprensibili deciderà di non dire nulla ai suoi familiari. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che la donna non metterà al corrente della sua grave situazione di salute neppure il figlio adottivo Matias ne tantomeno donna Francisca.

Le condizioni di Raimundo peggiorano: le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto

I tre si concentreranno solo ed esclusivamente ad accudire Raimundo: nonostante le cure le condizioni di salute dell'uomo non daranno segnali di miglioramento. La guarigione sembrerà molto lontana, se non quasi impossibile.

Intanto Emilia andrà avanti per la sua strada e continuerà a mantenere il suo segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che la donna continuerà a mentire ai suoi cari, fingendo di stare bene e di essere tornata in Spagna soltanto per accudire suo padre. Riuscirà a confessare tutta la verità anche sulla sua grave malattia che potrebbe sottrarla al più presto dall'affetto dei suoi cari?

Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.