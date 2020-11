Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che ben presto ci saranno dei colpi di scena legati al personaggio di Tiburcio che a quanto pare potrebbe aver tradito la sua amata Dolores, anche se lui sostiene di non ricordare nulla. A rinfrescare la memoria dell'uomo ci penserà l'audace Estefania che arriverà in paese e si recherà subito nella bottega dei Miraner sostenendo di aver trascorso una notte di grande passione con Tiburcio. E con il suo modo di fare, provocante e ammaliante, Estefania riuscirà a far cadere Tiburcio all'interno della sua trappola mettendo così a rischio la sua relazione storica con Dolores.

Le trame spagnole de Il Segreto: Tiburcio nei guai

Nel dettaglio, Estefania sostiene di aver trascorso una notte di fuoco con Tiburcio anche se lui non ricorda di aver tradito la sua amata Dolores.

Tuttavia Tiburcio non potrà nascondere che durante un viaggio, qualcuno gli ha dato una botta in testa e i ricordi delle ore successive sono molto confusi.

E' possibile quindi che abbia tradito Dolores? Lui è convinto di no, ma Estefania non mollerà affatto la presa. La donna nei giorni successivi continuerà a presentarsi all'interno della bottega gestita dai Miraner e passerà sempre più tempo in compagnia di Tiburcio, sfoderando tutte le sue armi per sedurlo.

Estefania e Tiburcio: il bacio appassionante

Così, giorno dopo giorno, l'uomo si ritroverà a dover fare i conti con questa tentazione e alla fine cadrà nella trappola di Estefania. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportate in anteprima dalla rivista "Nuovo Tv", rivelano che tra Estefania e Tiburcio ci sarà un bacio appassionante ma ben presto l'uomo si pentirà dell'accaduto e ammetterà di non avere intenzione di spingersi oltre e quindi di tradire la sua amata donna.

A quel punto la reazione di Estefania non si farà attendere: la donna cambierà atteggiamento nei confronti di Tiburcio e passerà alle minacce, dicendogli che racconterà del bacio a Dolores se lui non le darà al più presto cinquemila pesetas. Un duro colpo per Tiburcio che si troverà messo con le spalle al muro e non potrà fare altro che accettare questo ricatto.

Tiburcio vittima di un ricatto che mette a rischio il matrimonio con Dolores: anticipazioni spagnole Il Segreto

L'uomo non vuole affatto che il suo matrimonio venga rovinato da questo bacio che si è scambiato con Estefania e così le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che alla fine riuscirà a procurarsi quei soldi e poi chiederà alla donna di sparire per sempre da Puente Viejo.

Poco dopo, però, grazie all'aiuto di Onesimo, Tiburcio scoprirà che la donna si è inventata tutta la storia del presunto tradimento e che il suo scopo era solo quello di riuscire ad estorcergli denaro. Come se non bastasse, poi, l'uomo scoprirà che la perfida e astuta Estefania non ha agito completamente da sola ma si è servita dell'aiuto di un'altra persona che le ha dato una mano a portare avanti questo piano diabolico.

In tutta questa vicenda, quindi, c'è una terza persona che ha agito ai danni dell'ignaro Tiburcio: ma di chi si tratta? L'unica soluzione per risolvere questo mistero sarebbe quella di denunciare tutto e in questo modo far partire un'indagine ma farlo significherebbe anche dover affrontare Dolores e metterla al corrente del bacio che c'è stato con Estefania.

Una soluzione decisamente rischiosa che potrebbe mettere a repentaglio il matrimonio della storica coppia di Puente Viejo.