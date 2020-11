Prosegue l'appuntamento con Tempesta d'amore: le anticipazioni delle nuove puntate tedesche rivelano che sono in arrivo dei colpi di scena che non passeranno inosservati.

Occhi puntati su Franzi, la quale dopo la cocente delusione ricevuta da Tim, si avvicinerà sempre di più a Steffen che diventerà non soltanto il suo socio in affari, ma anche il suo nuovo fidanzato. Sarà un rapporto che tuttavia nasconderà molti segreti: Franzi, infatti, ben presto si renderà conto della vera identità della persona che ha al suo fianco e non ci penserà sue due volte a voltare di nuovo pagina e pure Steffen uscirà di scena.

Tempesta d'amore, le nuove anticipazioni tedesche

Nel dettaglio, Franzi si lascerà coccolare da Steffen dopo la fine della sua relazione con Tim, ma sarà ben presto chiaro che la ragazza non ha ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato. Steffen si renderà conto di questa situazione e proverà in tutti i modi a evitare che Franzi possa tornare tra le braccia di Tim, mettendo in atto dei piani a dir poco diabolici.

Steffen, infatti, proverà in tutti i modi a ostacolare la carriera professionale della donna che ha al suo fianco e che dichiara di amare, poi punterà il dito anche contro Tim, al punto da mettere in pericolo la vita stessa del suo rivale in amore.

Steffen trama alle spalle di Franzi e Tim

Steffen compirà quindi una vendetta alle spalle della sua fidanzata che, ignara di tutto, accetterà anche la proposta di matrimonio dell'uomo. Per fortuna, però, la verità verrà a galla prima del previsto. Le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d'amore, infatti, rivelano che nel momento in cui Franzi scoprirà tutti gli inganni che Steffen ha architettato alle sue spalle, non ci penserà su due volte a lasciarlo.

La donna scapperà via dall'uomo e, come se non bastasse, deciderà di ritornare di nuovo da Tim, l'unico uomo che ha sempre amato. Ma Steffen non sarà disposto a farsi da parte con grande facilità e tenterà di tutto per mettere i bastoni tra le ruota a questo ritorno di fiamma tra Franzi e Tim.

Steffen lascia il Furstenhof: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Per prima cosa Steffen si rifiuterà di vendere a Franzi la sua parte di azienda e di fatto rimarrà il suo socio nella produzione del sidro. Per fortuna, però, con il passare del tempo riuscirà a cambiare idea. Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Steffen cambierà atteggiamento e cederà le sue quote a Franzi.

In questo modo, quindi, "cederà le armi" e maturerà anche la decisione di lasciare definitivamente il Furstenhof, uscendo così di scena.