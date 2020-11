Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e questo sabato 14 novembre i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi si sono ritrovati in studio per le nuove puntate. Le anticipazioni rivelano che ci sono stati dei colpi di scena legati al percorso di Roberta che, dopo aver chiuso definitivamente con Michele, ha ripreso a frequentarsi con l'ex fidanzato di Ida Platano. E poi ancora occhi puntati su Gemma Galgani e le sue nuove frequentazioni ma anche su Armando che ha ritrovato in studio una sua 'vecchia fiamma'.

Riccardo e Roberta si frequentano: anticipazioni U&D registrazione del 14/11

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di U&D riportate da Il Vicolo delle News rivelano che Riccardo Guarnieri, tornato in studio la scorsa settimana dopo la fine ufficiale della sua storia d'amore con Ida Platano, ha ripreso a frequentarsi con Roberta Di Padua.

I due non hanno nascosto che tra di loro c'era una buona alchimia, che si trovano bene insieme e che hanno trascorso ore e ore a parlare al telefono. Insomma tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modi e sia Riccardo che Roberta in studio non hanno nascosto che al momento la loro intenzione è quella di continuare a portare avanti questa frequentazione. Già in passato Riccardo e Roberta si erano frequentati ma le cose tra di loro non avevano funzionato.

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani: è un uomo di 41 anni

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Gemma Galgani va segnalato che questa settimana la dama torinese ha avuto modo di sentirsi con ben due cavalieri. Trattasi di Biagio e Maurizio che in questo momento stanno conoscendo meglio la Galgani.

Nel corso della registrazione di sabato 14/11, inoltre, c'è stato l'arrivo in studio di un altro cavaliere: un uomo di 41 anni che ha preso parte alla trasmissione per poter iniziare a frequentare la dama torinese e lei ha deciso di tenerlo.

Occhi puntati anche sul percorso di Armando Incarnato: le anticipazioni di U&D rivelano che in studio c'è stato il clamoroso ritorno di Lucrezia Comanducci, che a quanto pare avrebbe intenzione di ricucire il rapporto con il cavaliere.

Il compleanno di Tina festeggiato nella registrazione di U&D del 14/11

E poi Maria, la dama che usciva con Biagio Di Maro ha ammesso in studio di sentirsi con Simone e per questo suo modo di fare è stata attaccata in studio.

Nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne c'è stato spazio anche per i festeggiamenti legati al compleanno di Tina Cipollari.

La padrona di casa Maria De Filippi ha fatto entrare in studio una super torta preparata per la storica opinionista del dating show Mediaset e per un momento Gemma Galgani ha avuto paura che Tina potesse tirargliela addosso (come è già successo una volta in passato).