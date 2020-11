Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e sabato 7 novembre i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono ritornati di nuovo in studio. Le anticipazioni raccontano che ci sono state delle novità importanti riguardanti il percorso di Gemma Galgani, che questa settimana ha rinunciato alle nuove esterne. Ma soprattutto c'è stato il ritorno in studio di Valentina che solo qualche settimana fa aveva scelto di abbandonare il programma con Germano, per viversi fuori dagli studi televisivi del dating show di Canale 5.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione del 7 novembre 2020

Nel dettaglio, le anticipazioni riportate sul sito Il Vicolo delle news raccontano che la registrazione è iniziata con un video del post-puntata di Gemma Galgani, che anche questa volta si è lamentata con Maurizio degli attacchi che le erano stati mossi da parte di Tina Cipollari.

Durante questo confronto si avvicina anche Biagio, senza un apparente reale motivo. Sta di fatto che quella sera la dama torinese di U&D ha scelto di non uscire in esterna con nessuno dei due pretendenti. Gemma ha così preferito evitare di fare nuove uscite con Maurizio e Biagio. Intanto, però, Maurizio ha avuto modo di vedersi con Valentina e i due raccontano di essersi trovati molto bene.

Il ritorno di Valentina e Germano nello studio di U&D

Ma il colpo di scena di questa nuova registrazione è stato il ritorno in studio di Valentina e Germano. I due avevano scelto di abbandonare la trasmissione per provare a vivere la loro storia d'amore fuori dal contesto televisivo, ma a quanto pare non è andata bene.

Ritornati in trasmissione, infatti, Valentina e Germano rivelano che in realtà tra di loro non è mai iniziata dato che dal giorno in cui sono usciti insieme dal programma, si sono visti soltanto una volta e poi non hanno fatto altro che litigare sentendosi telefonicamente.

Gianni manda via Germano: registrazione U&D del 7 novembre

Sta di fatto che dopo questa rottura, entrambi chiederanno di poter restare in studio a U&D per mettersi di nuovo in gioco. Le anticipazioni de Il Vicolo delle news, però, rivelano che Gianni Sperti ha preso la parola dicendo che in studio doveva rimanere soltanto Valentina e a quel punto Germano ha abbandonato lo studio.

Al tempo stesso, però, Valentina sotto consiglio di Maria De Filippi si prenderà una settimana di tempo per riflettere e decidere cosa fare.

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova registrazione di U&D del 7/11 raccontano che per Armando arriverà una nuova ragazza: si chiama Marianna e attirerà subito i cavalieri per la sua bellezza. Marianna rivelerà in studio di essere interessata sia ad Armando che a Gianluca.