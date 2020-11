L'appuntamento con la messa in onda dei nuovi episodi di Una vita proseguirà da lunedì 9 fino a domenica 15 novembre in prima visione assoluta. Le anticipazioni raccontano che i colpi di scena saranno dietro l'angolo, soprattutto per la coppia composta da Cinta ed Emilio che questa volta verrà colta in flagrante nel momento in cui si scambieranno un appassionato bacio. Nel frattempo Genoveva proverà ancora una volta a giocarsi l'ultima carta che ha a disposizione per riconquistare il cuore di Felipe, anche se l'avvocato è sempre più convinto a non voler avere più nulla a che fare con la dark lady di Acacias.

Una Vita, anticipazioni settimana 9-15 novembre 2020: Cinta ed Emilio nei guai

Nel dettaglio, Emilio e Cinta Dominguez si lasceranno andare alla passione e i due si scambieranno un tenero bacio convinti che nessuno li stia osservando.

Peccato, però, che questa non sarà la realtà dei fatti dato che a spiare il loro bacio ci sarà Ledesma.

E la reazione della donna non sarà per nulla pacata. Ledesma si scaglierà severamente contro Emilio e Cinta per quello che hanno fatto ma soprattutto la sua furia cieca si abbatterà nei confronti della ragazza che verrà addirittura insultata. Questo gesto avrà delle pesanti conseguenze e potrebbe portare a dei risvolti particolari.

Felipe ufficializza il fidanzamento con Marcia

Ma non è finita qui, perché in questi nuovi episodi della soap spagnola Felipe sarà sempre più convinto della sua scelta di intraprendere una storia d'amore pubblica con Marcia e viverla così senza doversi nascondere.

Ecco allora che l'avvocato deciderà di organizzare una festa ufficiale di fidanzamento con la quale potrà presentare a tutti la sua nuova fidanzata.

Un gesto decisamente forte quello di Felipe che tuttavia non verrà visto di buon occhio da tutti i suoi amici e conoscenti e che potrebbe causargli non pochi problemi.

Intanto Genoveva, dopo aver capito di essere stata definitivamente rifiutata, deciderà di mettersi all'opera per studiare un nuovo piano con la speranza di poter riconquistare l'avvocato e sottrarlo così al fidanzamento con l'ex domestica brasiliana.

Il piano di Genoveva per Felipe: anticipazioni Una Vita 9-15 novembre

Così Genoveva deciderà di occuparsi del caso dei soldati spagnoli che sono rimasti feriti in Marocco e propone di affittare una nave per recuperarli e riportarli di nuovo in patria. Un progetto 'umanitario' con il quale la donna vorrà coinvolgere anche Felipe.

Le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 15 novembre rivelano che questa per l'avvocato potrebbe essere un'ottima occasione per riscattare la propria reputazione dopo il danno di immagine dovuto alla storia con Marcia, ma in realtà il piano di Genoveva è quello di riuscire di nuovo a sedurre Felipe.