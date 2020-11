Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita raccontano che ci saranno diversi colpi di scena legati al personaggio di Susana. Per la pettegola del paese arriverà il momento di tornare a credere nell'amore grazie a un nuovo uomo che le farà tornare il sorriso: si tratta della new entry Armando Caballero, un ex diplomatico che farà perdere la testa a Susana al punto che i due convoleranno a nozze. Ma il colpo di scena riguarderà l'addio della donna ad Acacias, così come è stato svelato dalla stessa attrice in una recente intervista al magazine spagnolo 'Telenovela'.

Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Susana si innamora di Armando

Nel dettaglio, l'arrivo di Armando Caballero in paese non passerà affatto inosservato e l'uomo farà subito breccia nel cuore della pettegola Susana. La donna comincerà a indagare sul conto dell'uomo e scoprirà che è single. Al tempo stesso anche Caballero dimostrerà un certo interesse nei confronti della donna e durante una cena tra i due scoccherà la scintilla.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fin quando Susana non scoprirà che c'è un segreto legato alla vita del suo nuovo fidanzato. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che l'uomo in realtà è divorziato e quando Susana lo scoprirà deciderà, almeno inizialmente, di porre la parola fine alla loro relazione.

Susana scopre che Armando in realtà è divorziato

Per fortuna, però, Armando non si arrenderà e farà di tutto per riuscire a riconquistare l'amore e la fiducia di Susana. Grazie anche all'aiuto di Rosina, che si rivelerà una valida alleata del diplomatico, Armando riuscirà di nuovo a recuperare il suo rapporto con la sarta di Acacias.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, infatti il re Alfonso XIII si rivolgerà ad Armando per affidargli una missione internazionale che lo porterà via dal paese per molto tempo: l'ennesimo duro colpo per la donna, anche se in realtà questa volta tra i due trionferà l'amore.

L'addio di Susana ad Acacias: le anticipazioni spagnole di Una Vita

Armando, infatti, riuscirà a ottenere un permesso speciale per poter portare con sé in questa missione anche Susana. La donna accetterà la sua proposta, ma in cambio vuole che l'uomo la sposi. Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Armando accetterà e così i due di sposeranno, diventando ufficialmente marito e moglie.

A quel punto Susana si congederà dal paese per trasferirsi in America con il suo secondo marito e questo rappresenterà il suo addio alla soap opera, come peraltro svelato al magazine 'Telenovela' dall'attrice Amparo Fernandez. La donna ha ammesso che lasciare il cast di Una Vita non è stato facile, ma lo ha fatto per accettare un nuovo impegno che la vedrà protagonista a teatro.