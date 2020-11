Le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2020 rivelano che Franco Boschi scoprirà che sua mamma dovrà subire un intervento al cuore e non saprà se raggiungerla in Nuova Zelanda. Niko trascurerà il figlio Jimmy e la sua famiglia sarà preoccupata per lui. Marina e Fabrizio saranno sempre più in difficoltà.

Un posto al sole, anticipazioni al 4 dicembre: Franco non sa se andare in Nuova Zelanda

Franco, che da anni vive lontano da sua madre, riceverà una notizia inaspettata, riguardo la salute di Maria. Boschi verrà a conoscenza che sua mamma dovrà affrontare un intervento al cuore.

La situazione preoccuperà Angela e suo marito, al punto che si troveranno a un bivio e dovranno decidere se lasciare Napoli, per affrontare un viaggio oltreoceano per raggiungere Maria in Nuova Zelanda. La figlia della coppia, Bianca, avrà un momento di sconforto e il nonno Renato proverà a consolarla. Facendo una promessa alla bambina, Poggi creerà scompiglio all'interno della famiglia.

Spoiler Un posto al sole al 4 dicembre: Niko trascura il figlio

Dopo la fine della sua relazione con Susanna, Niko ha vissuto un momento difficile. La sua situazione sentimentale ha creato ripercussioni anche sul lavoro e il giovane Poggi ha deciso di trovare un'altra occupazione lontana dallo studio dove lavorava con la ex compagna.

Anche la vicinanza con Leonardo non ha aiutato Niko a uscire dal momento di difficoltà. La famiglia Poggi sarà preoccupata per le sorti del ragazzo e anche per il già compromesso rapporto con suo figlio Jimmy, trascurato nell'ultimo periodo.

Anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre di Un posto al sole: Marina e Fabrizio in difficoltà

Marina proverà ad affrontare con determinazione la situazione difficile dei Cantieri. Roberto Ferri e Lara continueranno a tramare alle spalle della Giordano e di Fabrizio e i due reagiranno in modo diverso di fronte agli avversari.

Da un lato Marina tirerà fuori le unghie e il suo carattere determinato, dall'altro Fabrizio sembrerà essere arrivato al termine della sua battaglia e sembrerà arrendersi ai rivali.

Clara chiederà ad Alberto di convivere con lei, arrivando a fare richieste pressanti all'uomo. L'avvocato Palladini riceverà una visita non prevista che lo porterà a rivedere i suoi programmi. Alberto che si sentirà soffocato dalle pressioni di Clara, capirà che Barbara ha mire ben precise su di lui. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per capire come evolveranno le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini e se Franco Boschi deciderà di partire con sua moglie Angela per andare in Nuova Zelanda.