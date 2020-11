Lo scorso venerdì 6 novembre è venuto a mancare il batterista dei Pooh Stefano D'Orazio. La perdita ha scombussolato tutti gli artisti del mondo dello spettacolo e non solo. Oggi, lunedì 9 novembre, molte trasmissioni sono state dedicate al ricordo dello storico musicista.

La conduttrice Eleonora Daniele ha ospitato Riccardo Fogli, il quale ha ricordato il suo collega e amico storico. Durante la puntata sono stati effettuati anche i collegamenti con molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno avuto contatti con Stefano. Tra questi c'è stata anche Antonella Clerici, la quale è intervenuta per il lancio di È sempre mezzogiorno.

L'intervento di Antonella Clerici a Storie Italiane

Nella puntata odierna di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha dedicato quasi tutta la puntata a ricordare il batterista dei Pooh scomparso, Stefano D'Orazio. Verso la parte conclusiva della trasmissione, poi, la presentatrice si è messa in collegamento con Antonella Clerici, per annunciare il lancio di È sempre mezzogiorno. La conduttrice del programma di cucina ne ha approfittato per manifestare un saluto per il musicista defunto. Eleonora ha esordito dicendo che Antonella era molto legata a Stefano, in quanto hanno condiviso anche l'esperienza di Ti lascio una canzone. A tal proposito, Clerici ha detto: "Lo ricordo come una persona perbene e generosa, al di là dell'artista che era".

Le parole d'affetto per Stefano D'Orazio

La donna ha poi aggiunto: "Chiedeva sempre come stai, come vanno le cose, aveva sempre una parola per la mia bimba". Nello specifico: "Aveva un interesse reale nei confronti delle persone". La presentatrice del programma delle 12:00 ha ammesso che queste sono settimane davvero molto particolari, colme di dolore e ricordi legati ad un uomo speciale.

Antonella, poi, ha voluto concludere il suo intervento dicendo di essere una spettatrice di Eleonora Daniele e del suo programma Storie Italiane. Per tale motivo, comprende e ammira lo sforzo che tutto lo staff fa ogni giorno, specie in situazioni del genere. A tal proposito ha ribadito: "Provo ammirazione per il lavoro che fai perché non è facile".

L'introduzione di Antonella a È sempre mezzogiorno

Dopo l'intervento, Eleonora ha chiuso il collegamento ed ha salutato i telespettatori dando appuntamento alla prossima puntata. Successivamente, è andato in onda il programma di Antonella Clerici. In tale occasione, la donna ha voluto cominciare facendo una premessa verso tutti coloro che la seguono. La conduttrice ha detto di avere una missione, ovvero, quella di entrare nelle case degli italiani, in questo momento storico così complesso, per tenere compagnia ed intrattenere.