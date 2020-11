Gli ascolti tv di domenica 22 novembre 2020 sono stati caratterizzati dalla messa in onda della nuova fiction Vite in fuga in prima serata su Rai 1 con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, il talk show di prima serata che mescola attualità, informazione e spettacolo. Ad avere la meglio, però, è stata la nuova serie televisiva proposta dalla Rai, che ha vinto la gara degli ascolti serali. In daytime, invece, si riconferma la vittoria netta di Domenica In che batte la soap opera DayDreamer con Can Yaman.

Vite in fuga batte Live - Non è la D'Urso: gli ascolti tv serali del 22 novembre

Nel dettaglio, per gli ascolti del prime time di ieri 22 novembre, la prima puntata della serie tv Vite in fuga con Anna Valle ha ottenuto un ascolto netto di ben 4,1 milioni di spettatori, arrivando a toccare la soglia del 16,80%. Un buon esordio per questa nuova fiction dal sapore thriller e drammatico di cui proprio stasera 23 novembre andrà in onda la seconda puntata.

Così, dopo aver sfidato il talk show della D'Urso, la serie tv con Anna Valle dovrà sfidarsi con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Su Canale 5, ascolti tiepidi per il nuovo appuntamento con Live - Non è la D'Urso, che nella serata di ieri 22 novembre ha ottenuto un ascolto di 2,5 milioni nella prima parte con uno share dell'8,70%, mentre nella seconda parte è stata seguita da una platea di 2,1 milioni pari al 12,60%.

Che tempo che fa supera il 10% di share su Rai 3

Questi numeri non hanno permesso alla D'Urso di imporsi in prime time sugli ascolti della nuova fiction di Rai 1 che ha vinto, a mani basse, la gara auditel di questa domenica sera.

Su Rai 3, invece, prosegue l'ottimo andamento di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, che ieri sera ha avuto ospite anche il cantante Andrea Bocelli.

La trasmissione ha ottenuto una media di circa 2,8 milioni di spettatori nella fascia di prima serata superando la soglia del 10% di share, tenendo così testa ai dati auditel della D'Urso in onda su Canale 5.

Preoccupa DayDreamer con Can Yaman: la serie tv battuta da Mara Venier

Nel daytime domenicale di ieri 22 novembre, Domenica In si conferma leader degli ascolti del pomeriggio.

Il programma condotto da Mara Venier (che ha dedicato ampio spazio alla finale di Ballando con le stelle e anche al delicato tema della Covid 19) ha ottenuto una media di circa 3,4 milioni nella prima parte ottenendo il 17,80%. La seconda parte, invece, è stata seguita da una media di quasi 3 milioni di affezionati pari al 15,90%.

Preoccupante, invece, il dato di ascolto della serie tv turca DayDreamer con Can Yaman che nella puntata di ieri è stata vista da una media di soli 2,1 milioni di spettatori pari all'11,64%. La serie è stata così sconfitta da Domenica In di Mara Venier e, tra le soap trasmesse nel pomeriggio di Canale 5, è stata tra quelle che ha ottenuto lo share più basso (subito dopo Il Segreto fermo al 10,85%).

Bene Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini che batte la D'Urso

Un dato preoccupante per la serie con Can e Sanem che, dopo la sospensione al sabato pomeriggio, sta facendo molta fatica a registrare ascolti soddisfacenti di domenica pomeriggio.

Da segnalare anche la crescita di ascolti per il talk show "Da Noi a ruota libera", condotto da Francesca Fialdini, che nella puntata di ieri ha superato abbondantemente la soglia dei 3 milioni di spettatori arrivando al 15,05% di share. Numeri che hanno permesso alla trasmissione di avere la meglio su Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso, fermo a una media di circa 2,8 milioni, con il 13.90%.